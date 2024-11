Danna Ponce ha tenido una seria conversación con su madre en la que ha descubierto algunas opiniones que tiene sobre ella que no se esperaba para nada. Después de acarar si ha superado su crisis con Xavi Cortés en Florida, la que fuera concursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ descubre lo que realmente piensa la Nonna sobre el momento personal que atraviesa su hija. Sin embargo, sus palabras no sientan del todo bien a la influencer, que no duda en recriminárselo.