“En mi cumpleaños pedí salir del reality y me llevaron a una discoteca con dos colegas”, afirma el que fuera concursante de 'Amor a prueba', '¿Volverías con tu ex?' o 'Doble tentación', evidenciando la flexibilidad que existe en el aislamiento de los concursos chilenos. En comparación, el italiano señala a los realities españoles como “más herméticos”. Sin filtros, el novio de la participante de ‘Supervivientes All Stars’, no duda en mojarse y afirma que los programas allí son más extremos: “Son más heavys en el sentido de convivencia”, señala sin tapujos.