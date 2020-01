Ya puedes escuchar ‘Leading Drummer’ de Carlos Elsel

En Leading Drummer, Carlos Elsel enfatiza la posición de una persona que no se siente valorada por alguien cercano: un familiar, una amistad o la pareja. “Cuando no te sientes valorado por alguien que no te conoce bien o con quien no tienes mucha relación, no importa demasiado. Pero eso cambia cuando es alguien a quien quieres” explica el cantante.