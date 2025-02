Víctor de Aldama ha entrado en directo en ‘El programa de Ana Rosa’ y lo primero que ha querido es que Ana Rosa Quintana formulara el nombre completo del ministro “ Antes que nada, el señor Ángel Víctor Torres, luego no diga que no es él… ”. Respecto a las pruebas aportadas por Torres, Aldama ha insistido en que todo es mentira, una vez más “Lo que tiene que enseñar son las tarjetas de embarque, no los certificados de vuelo ”. Además, ha dudado de que las compañías aéreas hayan tardado tan poco tiempo en darle los justificantes.

Ana Rosa ha querido saber si estaba insinuando que el ministro mentía y él se lo ha confirmado “Estoy diciendo que el sr. ministro mintió ayer. Tenía intención de venir a Madrid… Vamos a suponer que todo lo que dice es cierto, pero tenía intención de venir a Madrid. Dijo que no venía por problemas climatológicos … Dijo que no venía a Madrid y que, si salía alguna prueba, dimitía al día siguiente… A este señor se le ha pillado en varias mentiras ”.

Ana Rosa ha querido saber si Víctor Aldama contaba con alguna prueba clara de que el ministro Ángel Víctor Torres estuviera en el piso ese día y él le ha dicho que por desgracia no tenía ninguna fotografía que lo confirmara y ha insistido en el tema de las tarjetas de embarque. La presentadora le ha recordado que la gente no suele guardar las tarjetas y él le ha dado la razón, pero le ha sugerido que le pidiera a la compañía una justificación de que él tomó esos vuelos “ habrá cámaras en el aeropuerto, pero vuelvo a decir: ¿Esté señor se teletransporta? ”.

Respecto a la entrevista que el sr. Ábalos ha dado al diario El Mundo y en la que asegura que no mantenía con él una relación directa, que era a través de Koldo, quién dice que él de señoritas no sabe nada, Aldama ha asegurado que él no va a decir nada “ya ha quedado todo acreditado, nadie me conocía, tampoco me conocía la señora Reyes Maroto, nos podíamos tirar la semana entera, pero ya ha quedado acreditado de que todo lo que dicen es mentira”.