José lleva con esta situación cuatro años y teme perder su casa por las deudas que están dejando los okupas, además, es un hombre especialmente vulnerable, debido a sus problemas de salud le tuvieron que amputar las piernas y por la situación apenas puede costearse la medicación: "Estas personas me han creado una deuda y prácticamente lo poco que tengo es para sobrevivir y poder alimentarme, ahora mismo he tenido que cerrar la frutería por todos los problemas que me están dando estas personas".