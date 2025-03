Concejala y modelo que tapia casas okupadas: "Es una de nuestras prioridades. No pensamos parar"

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con María Segura y José Gabriel García, alcalde del municipio, que nos han contado cómo están trabajando para terminar con los okupas. Tras desokupar casi 100 casas, tienen claro que "no piensan parar" : "Desde que entramos al Gobierno municipal teníamos claro que la seguridad era una de nuestras prioridades y desde el inicio empezamos con los okupas y, hasta el día de hoy, no pensamos parar" , comenzaba diciendo la Concejala de Seguridad.

Sus acciones no son bien recibidas, han sufrido amenazas e incluso arañaron el coche de María Segura: "Yo el tema de las amenazas lo sufro menos, es más el alcalde el que los sufre en primera persona, pero es cierto que me han rayado el coche, me han roto el espejo... es nuestro pan de cada día".