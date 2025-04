" Ni de broma pensé que iba a ir a ningún lado ", asegura en directo Neira. De un día para otro, recibió una escalofriante llamada. El hombre pensaba que se trataba de un engaño o de alguien que le iba a hacer alguna oferta. Pero no, era el propio Bergoglio quien estaba detrás del teléfono hablando con él. "' Entre broma y broma sé que os ponéis nerviosos cuando llamo '", le dijo. "En ese momento me quedé helado y dije 'Dios mío, que es el Santo Padre", comenta.

Durante una hora y media, estuvieron conversando uno y otro . Y cerraron una visita en la Santa Sede para el 21 de enero de 2015 . "Me encontré con un hombre maravilloso que quería demostrarme que era hijo de Dios y que mi condición no estaba reñida con ser admitido ", relata.

Ya en el Vaticano, Diego Neira seguía pensando que era todo surrealista. Pensaba que ese encuentro nunca se iba a producir, pero cuando superaron todo tipo de controles llegó junto a su mujer a una sala recóndita. "Apareció con los brazos abiertos. Me pegó un achuchón y me quedé quieto", dice. Diego Neira se sintió la persona "más feliz del mundo" en ese instante. "Sentí un calor un cariño del hombre que estaba dirigiendo la institución que me había machacado la vida", relata. "Para mí fue rozar el cielo porque estaba hecho polvo", comparte.