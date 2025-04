"Para España fue un lujo, me encantaba que fuera jesuita. No sé por qué a los jesuitas los han maltratado siempre", decía visiblemente emocionada la televisiva. En estos momentos hay voces que ya vaticinan quién puede ser el nuevo sustituto de la máxima autoridad de la Iglesia Católica. "Hay muchas posibilidades abiertas", dice José Manuel Vidal, director de 'Religión Digital'. Sin embargo, hasta que no se convoque un cónclave no habrá una decisión en torno al sucesor de Francisco.