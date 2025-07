Carlos Franganillo analiza el polémico episodio de violencia en Torre Pacheco, Murcia, desatado tras la agresión a un vecino de la localidad

El análisis de Carlos Franganillo: "La DANA ya se hace notar con mucha agua, granizo y fuertes vientos"

Compartir







Carlos Franganillo, el director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de la noche, ha arrancado el informativo de este lunes 14 de julio analizando la situación en Torre Pacheco, Murcia, donde se han vivido tres noches de tensión tras la brutal agresión a un vecino de 68 años el pasado miércoles.

"En Torre Pacheco se enfrentan de nuevo a la noche, con más despliegue policial y después de tres jornadas de violencia. Todo comenzó con un hecho cierto: la agresión a un anciano la semana pasada, en la que se señaló a jóvenes magrebíes", comienza explicando Franganillo.

"Eso indignó a muchos vecinos que denuncian desde hace tiempo más peligro en sus calles. A partir de ahí el caso ha sido eficazmente instrumentalizado por quienes no quieren justicia, sino atacar y atemorizar a una parte de la población por su origen", señala el periodista.

80 identificados: la mayoría, con antecedentes

Las calles del municipio murciano siguen bajo un dispositivo especial con más de medio centenar de agentes. En total, ya son nueve personas arrestadas, seis españoles con antecedentes y tres magrebíes. Además, hay 80 identificados y la mayoría no es del municipio y tiene antecedentes.

PUEDE INTERESARTE Las redes sociales, amplificadores de los ataques racistas en Torre Pacheco

Tres de los detenidos, lo han sido por agredir a un menor marroquí y por causar daños al equipo de sonido de un periodista; dos más fueron arrestados mientras deambulaban en grupo por la vía pública portando cascos de bicicleta de forma sospechosa.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tras estos enfrentamientos en Torre Pacheco están grupos racistas y violentos, locales y nacionales, como 'Deport Them Now', al que los sucesos de Torre Pacheco le han servido para crecer muy rápido en pocos días. El grupo sigue instando a una cacería de inmigrantes para la próxima semana, con convocatorias con mensajes fascistas y xenófobos. Deport Them Now' Aseguran ser un grupo pequeño con fuerte presencia en Barcelona y piden colaboración de grupos extremistas más grandes.