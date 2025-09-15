En Informativos Telecinco analizamos los datos de los agentes de seguridad en distintos eventos de alto riesgo

La Policía califica el operativo de la Vuelta de "totalmente insuficiente" y pide la dimisión del delegado del Gobierno

MadridLas protestas del domingo en Madrid durante el final de la Vuelta a España terminaron con 2 detenidos y 22 agentes heridos. Los sindicatos policiales denuncian que fue un despliegue insuficiente. Pero fueron realmente insuficientes en comparación con otros dispositivos en la capital, en Informativos Telecinco analizamos los datos.

En esta final de la Vuelta hubo 2.200 agentes de diferentes cuerpos policiales. El gobierno asegura que fue el mayor desde la cumbre de la OTAN, pero existe gran diferencia. El despliegue entonces fue de 10.000 agentes, cinco veces más.

El dispositivo de ayer podemos compararlo con un partido de fútbol de alto riesgo como el que jugaron Real Madrid y Atlético en Champions para el que se movilizaron 1.900 agentes.

Veintidós policías de la Unidad de Intervención resultaron heridos con botes lacrimógenos y lanzamiento de vallas. El ministerio del Interior alaba la actuación, proporcional en una situación que reconoce compleja conjugando el derecho de manifestación y el de la seguridad de los ciclistas y los ciudadanos que se quedaron sin disfrutar de la competición deportiva de élite.

El sindicato policial SUP acusa a Sánchez de "alimentar la protesta"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha acusado al presidente del Gobierno de "alimentar la protesta" propalestina contra la Vuelta y ha denunciado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "mira hacia otro lado" ante sus reivindicaciones.

En su opinión, el desenlace de la etapa final, que ha tenido que ser cancelada, ha demostrado "que el dispositivo ha sido claramente insuficiente, poniendo en riesgo la seguridad de todos".

"Los policías de la UIP estamos abandonados a nuestra suerte por el Ministerio del Interior", han subrayado. Además, han denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por "alimentar la protesta, debilitar la autoridad del Estado y dejar en evidencia a los compañeros que, con sacrificio y profesionalidad, sostienen el orden público en España".