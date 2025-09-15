La Policía califica el operativo de la Vuelta de "totalmente insuficiente"

El sindicato de Policía denuncia que el Gobierno les impidió controlar la protesta propalestina

La Vuelta califica los "lamentables incidentes" que han impedido concluir la competición y felicita al ganador Vingegaard

El caos provocado por los manifestantes propalestina en el final de La Vuelta en Madrid ha provocado indignación en la policía. Denuncia que el Gobierno les impidió controlar la protesta y puso en riesgo a los asistentes y a los propios agentes. Veintidós han resultado heridos. Califican el dispositivo de "totalmente insuficiente".

El Sindicato unificado de policía pide la dimisión del delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien, sin embargo, se ha mostrado satisfecho del operativo. En su opinión, la manifestación ha sido pacífica y un ejemplo de humanidad.

“La manifestación se ha resuelto sin incidentes graves”, ha dicho el delegado del Gobierno.

“Madrid hoy, como otros lugares de España estos días, ha sido ejemplo de dignidad, enarbolando alto y fuerte la bandera de la paz”, ha añadido el delegado del Gobierno.

El final de La Vuelta

El Sindicato Unificado de Policía considera que el dispositivo, de 2.000 agentes, fue “totalmente insuficiente” y que desde el Gobierno les impidieron controlar la protesta y puso en riesgo a los asistentes y a los propios agentes.

La Vuelta 25 se tuvo que suspender, dos personas fueron detenidas y 22 agentes resultaron heridos. La organización de la ronda se vio obligada a celebrar la final con un podio improvisado en el garaje de un hotel de la capital.