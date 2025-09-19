Jupol denuncia que Igualdad cambió pulseras antimaltrato por otras compradas en AliExpress

Compartir







El cambio de las pulseras antimaltratadores llevado a cabo por Igualdad y del que alertó Fiscalía suma un nuevo capítulo. Mientras desde el Gobierno se señala a Fiscalía por alertar sin necesidad, dado que no se ha producido ninguna víctima por culpa de estos fallos en las pulseras, el sindicato policial JUPOL arremete contra el Ministerio.

JUPOL dice que las nuevas pulseras fueron compradas en AliExpress tras el cambio de contrato. El Ministerio de Igualdad cesó su contrato con Telefónica e inició uno nuevo con la UTE de Vodafone y Securitas Seguridad.

ABC da un dato más, las antiguas pulseras, bajo la administración de Telefónica, tenían un coste de 1.500 euros, frente a los 150 euros de las que las adquirió el Gobierno, y que según las denuncias, se quitaban con más facilidad.

En un comunicado, el sindicato policial ha explicado que las pulseras "fallan constantemente, generando falsas alarmas, ansiedad y desprotección" cuando deberían garantizar la seguridad de las víctimas: "Estas pulseras son un ejemplo más de la distancia entre la propaganda política y la realidad. El autodenominado Gobierno más feminista de la historia protege a las víctimas con pulseras de AliExpress que no cumplen su función y que ponen en riesgo vidas humanas", señalan en X.

"Desde JUPOL queremos poner en valor del trabajo de las UFAM, sin personal suficiente, que hace que la inmensa mayoría de las víctimas tengan que ser atendidas en las ODAC, haciéndolo nuestros compañeros lo mejor que pueden, con enorme profesionalidad. Pero la Dirección General de Policía incumple sistemáticamente la normativa que establece que la víctima debe ser atendida; "en un entorno privado, alejada tanto de menores como de cualquier otra persona", por personal; "especializados en el tratamiento de la violencia de género y doméstica"… De que haya muchos compañeros de UFAM protección con más de 100 víctimas a su cargo, ya ni hablamos…

La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, María Ángeles Carmona, ya admitió en el diario El Confidencial, que esas pulseras antimaltrato se habían comprado a través de esa plataforma de venta online: "Nosotros comprobamos que se habían comprado en AliExpress. Lo comprobé yo". Según desvela el mismo medio los problemas en torno a las pulseras antimaltrato pusieron en riesgo la protección de las víctimas y se alargaron durante al menos ocho meses de 2024.

"No nos fiábamos de que el nuevo sistema fuera a funcionar. Entre otras cosas porque Vodafone no tenía experiencia anterior en el control de esta clase de dispositivos", señalaba Carmona. Se lo advertimos. "Se lo advertimos que este servicio no tenía las garantías".

Jupol ha compartido un documento de Igualdad donde el ministerio detalla el protocolo de uso de las nuevas pulseras telemáticas, y donde aparecen listados los mismos dispositivos —Transmisor de Radiofrecuencia de corto alcance (BLE) VF-OT01 ajustado al cuerpo y Teléfono Móvil Inteligente RSPT_01 (DLV) para el Control, Rastreo y Comunicación— que señala Jupol en su comunicado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo ha defendido que las víctimas siempre han estado protegidas y a salvo: "No hay un problema de pulseras, no hay un problema de sistema, no hay un problema de seguridad", mientras el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que las incidencias registradas el año pasado en la descarga de datos de las pulseras de control telemático de maltratadores "en ningún momento" provocaron que los dispositivos dejaran de funcionar y siguieron enviando mensajes a las víctimas.