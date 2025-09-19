Igualdad dice que solo al 1% de los agresores con pulseras les falló el sistema de forma puntual

Natalia descubrió en redes sociales que su maltratador se había quitado la pulsera sin que Igualdad lo registrara: "Decían que todo estaba correcto"

La polémica por el fallo en las pulseras de los maltratadores en España sigue. El Gobierno dice que las “disfunciones” están solventadas desde hace tiempo y que las mujeres están “protegidas y seguras”. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado que se siguieron enviado mensajes a las mujeres. Pero ¿cómo funciona el sistema COMETA que protege a las mujeres víctimas de violencia de género de sus agresores? ¿Cuántos agresores llevan las pulseras? ¿Por qué falló?

¿Cómo funciona el sistema de las pulseras que llevan los maltratadores?

El investigado/encausado/condenado lleva una pulsera telemática en el tobillo o muñeca por orden judicial. También lleva un teléfono inteligente que permiten monitorizar de forma permanente, en tiempo real, su propio estado de funcionamiento, los movimientos de su usuario, su ubicación y el emparejamiento con la pulsera.

Las víctimas llevan otro teléfono inteligente.

¿Cuándo salta la alerta?

En el teléfono de la mujer salta una alerta sonora, visual y/o de vibración cuando la pulsera o el teléfono del investigado/encausado/condenado se encuentra dentro del rango de alcance establecido por la orden de prohibición de aproximación.

La alerta salta tanto cuando el agresor se acerca a un lugar prohibido para el por la justicia, por ejemplo, donde vive o trabaja la víctima. También salta cuando se acerca, en cualquier lugar, a una distancia mínima de ella.

Cuando salta la alarma, esta llega al centro del control, centro COMETA, donde trabajan personas especializadas las 24 horas del día. El centro COMETA puede contactar con el agresor, con la víctima, y con la Policía, cuando es necesario.

¿Por qué ha fallado?

El Ministerio de Igualdad ha explicado que el fallo fue puntual y que se produjo y solucionó en 2024, “en la migración de datos” de la anterior empresa adjudicataria del sistema y la actual.

El Gobierno ha asegurado en una nota de prensa que “esta situación en ningún caso ha afectado a delitos de violencia de género, como puede ser una agresión, sino a delitos de quebrantamiento” de “orden de alejamiento”.

Sin embargo, el quebrantamiento de una orden de alejamiento jurídicamente es muy grave. “La prisión provisional es la siguiente medida que queda, explica Francisco Portillo, del Foro Independiente Judicial.

¿Cuántas mujeres se vieron afectadas por el fallo?

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha informado que el fallo solo afectó al 1% de los 4.500 agresores que llevan pulsera telemática.

Igualdad asegura que los sobreseimientos provisionales que se produjeron por el fallo “se reabrieron una vez se recuperaron los datos para continuar los procedimientos en curso”.

“Los dispositivos funcionan correctamente, en todo momento han funcionado”, ha afirmado la responsable de Igualdad. “Ellas pueden estar tranquilas porque están protegidas y seguras”, ha añadido.

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha asegurado este viernes que las pulseras telemáticas, "en este momento, están funcionando con total normalidad". El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha dicho que "en ningún momento" las pulseras dejaron de funcionar y avisaron a víctimas.

El ministerio de Igualdad va más allá y afirma que en 2025 no se ha registrado ninguna incidencia.