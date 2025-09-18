Un cambio de operador de telefonía causó fallos en las pulseras de los agresores condenados; Natalia, una joven, tuvo que denunciar

El sinvivir de las víctimas por los fallos en pulseras telemáticas reconocidos por Fiscalía

"Otra vez sonando, sin avisarme". Estas fueron hace unos meses las palabras de María, una mujer española que relató fallos en el sistema informático de las pulseras para maltratadores. Ahora se sabe que el problema hizo desaparecer datos de ubicación de agresores que dejó desprotegidas a las víctimas.

El error se produjo al cambiar la empresa que daba ese servicio. El cambio de operador de telefonía a otro provocó ese fallo informático que afectó a los dispositivos que llevan las mujeres que son maltratadas y ese fallo, según la fiscalía, podría provocar la absolución de algunos de los maltratadores o el sobreseimiento de los casos.

El Ministerio de Igualdad fue advertido de la posibilidad de que eso ocurriera durante la migración de los datos. La ministra Ana Redondo ha reconocido que esas incidencias ocurrieron y el Partido Popular pide su dimisión.

"Es muy preocupante, porque es uno más de los fallos que tiene el sistema COMETA"

Natalia, una joven, se percató por las redes de que su agresor se había quitado la pulsera: "Me decían que estaba todo correcto, que las pulseras estaban activas, que no había ninguna incidencia". Puso la denuncia y "finalmente se me concedió y encontraron la pulsera en su casa, en la lamparita de noche". Pero fue un fallo en el volcado de datos el que impidió conocer durante unos meses los movimientos de los agresores antes del 20 de marzo de 2024.

"Es muy preocupante, porque es uno más de los fallos que tiene el sistema COMETA", apunta Virginia Sánchez, vicepresidenta de la asociación Alanna. La expresidenta del Consejo General del Poder Judicial asegura que lo advirtió, pero los fallos persistieron. "Hay veces que -el receptor- pita sin ningún motivo o hay veces que el maltratador está cerca y no pita. Al final es una sobrecarga mental de estrés y de ansiedad para las mujeres", precisa Sánchez.

Desde Igualdad se argumenta que no ha habido comunicación oficial sobre este tema. Ante esta situación, el Partido Popular pide la dimisión de la ministra por dejar en la calle, dice, a depredadores sexuales. "Sin duda ha desprotegido a mujeres víctimas de violencia", señaló recientemente José Antonio Nieto, consejero de justicia de la Junta de Andalucía. La ministra Redondo asegura que el error se ha subsanado y que sólo ha afectado al 1% de los casos.