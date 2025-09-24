Carlos Franganillo analiza los últimos batacazos del Gobierno en el Parlamento en una semana en la que la Justicia golpea a la familia de Pedro Sánchez

El análisis de Carlos Franganillo:"Trump quiere hacer ver que la ONU no sirve para nada mientras él busca la paz en el mundo"

Compartir







Carlos Franganillo, director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, ha comenzado el informativo de este miércoles 24 de septiembre analizando los últimos batacazos del Gobierno en el Parlamento en una semana en la que la Justicia golpea a la familia de Pedro Sánchez.

"Las corrientes de la política española se mueven como un torbellino. Hace una semana el Gobierno parecía llevar la iniciativa, con su denuncia de un genocidio en Gaza. Sin embargo, hoy vuelve al laberinto. Sus apoyos se caen a pedazos en el parlamento. Lo que contenta a Junts irrita a Podemos. Las votaciones no salen adelante y la parálisis se agrava. Hoy mismo, la ministra de Igualdad ha sido reprobada en el Congreso. Y no solo eso, también se reavivan los procesos judiciales que afectan a la familia del presidente", ha comenzado diciendo el periodista.

"Ayer, el anuncio de juicio oral de su hermano y hoy, el juez Peinado que ha aguado el viaje de Pedro Sánchez a Nueva York con un anuncio llamativo: sigue determinado a juzgar a su esposa por malversación. Señala que si llega a juicio tendrá que someterse al veredicto de un jurado popular", ha concluido.