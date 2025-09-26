El presentador de Informativos Telecinco arranca la edición nocturna con el discurso de Benjamin Netanyahu en la Asamblea General de la ONU

El análisis de Carlos Franganillo: "Trump quiere hacer ver que la ONU no sirve para nada mientras él busca la paz en el mundo"

El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, Carlos Franganillo, ha comenzado este viernes, 26 de septiembre, analizando el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que ha refutado un genocidio en Gaza.

El presentador empieza el informativo asegurando que "Netanyahu, con al menos 65.000 muertos a sus espaldas en Gaza, no tiene ninguna intención de detenerse", destacando que "hoy, ante la ONU, ha dicho que reconocer el Estado palestino sería un suicidio para Israel" y ha criticado a los países que ya han dado ese paso.

Carlos Franganillo ha señalado que la imagen en Nueva York "revela a un Gobierno cada vez más aislado". "La mayoría de los representantes en la Asamblea General han abandonado la sala como protesta antes de la intervención del primer ministro de Israel. España ni siquiera había asistido. Estados Unidos, gran aliado de Israel, sí ha arropado a Netanyahu", ha añadido.

El director de Informativos Telecinco ha resaltado que "Israel ha colocado altavoces en la frontera con Gaza para que el discurso se escuchara en la Franja". Según su primer ministro, "con la esperanza de que los rehenes israelíes que siguen secuestrados pudieran oír el mensaje".