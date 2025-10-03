Carlos Franganillo analiza las novedades de la trama que rodea a Koldo García y José Luis Ábalos, como los polémicos sobres del PSOE

Carlos Franganillo, el director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, ha comenzado el informativo de este viernes 3 de octubre analizando las novedades de la trama que rodea a Koldo García y José Luis Ábalos, como los sobres del PSOE con dinero destinado al exministro y al que fuera su asesor.

"En toda trama de corrupción se sigue el rastro del dinero. De dónde procede, en qué se gasta y cómo se oculta. Después está lo anecdótico y los elementos más burdos y patéticos", ha arrancado diciendo el presentador desde plató.

"El nuevo informe de la UCO sobre Ábalos y Koldo refleja esos dos elementos; decenas de miles de euros sin justificar y un lenguaje en clave característico", ha añadido Franganillo sobre las novedades.

La trama habla de los 'sobres de Ferraz'

El periodista ha destacado que "en esos sobres el PSOE hacía parte de los pagos a Ábalos y a Koldo". "Había billetes y monedas en el interior. Pero, según la UCO, las cantidades no cuadran del todo con la contabilidad del partido. Y detecta otros flujos de dinero sin origen conocido", ha detallado el presentador.

"La trama habla de los 'sobres de Ferraz' y utilizan un código secreto: una chistorra equivalía a un billete de 500 euros. Los soles eran los de 200. Y para los de 100 hablaban de lechugas", ha sentenciado Franganillo respecto a las investigaciones.