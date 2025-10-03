De ese total, la UCO detalla que 6.887,94 euros habrían ido a "Jéssica"; otros 2.953 euros a "Andrea"; 602,15 euros a "Tatiana"; y 3.337,25 euros a "Rosa"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado más de 95.000 euros desembolsados por el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos sin justificación bancaria, entre los que destaca 20.799,40 euros de gastos "personales con cargo a una fuente de ingresos no declarada".

Así consta en el informe sobre la situación económica de Ábalos que el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, encargó a los investigadores.

"Los desembolsos detectados en las evidencias, sin descartar la existencia de otros muchos sobre los que no se hubieran comunicado por los medios intervenidos, y que Ábalos no habría compensado por vía bancaria, ascenderían a un total de, al menos 95.437,33 euros", dice.

De ese total, la UCO detalla que 6.887,94 euros habrían ido a "Jéssica"; otros 2.953 euros a "Andrea"; 602,15 euros a "Tatiana"; y 3.337,25 euros a "Rosa".

La UCO pide investigar las cuentas de altos cargos de Transportes

La unidad especializada de la Guardia Civil reclamó este jueves al juez del caso Koldo poder rastrear datos bancarios y tributarios de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y del ex director general de carreteras Francisco Javier Herrero, investigados por presuntas adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones.

Según un escrito remitido esta semana por la UCO al magistrado, al que ha tenido acceso EFE, siendo ambos investigados "facilitadores para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad, resultaría imprescindible para el buen fin de la investigación, conocer si pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación, de la naturaleza que fuere".

Con ese objetivo, la Guardia Civil solicita al juez Ismael Moreno que curse diversos mandamientos judiciales dirigidos a distintas entidades financieras y a la Agencia Tributaria para poder obtener datos sobre el patrimonio de ambos, petición de la que el magistrado ha dado ya traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que informe sobre la pertinencia de estas diligencias.

En total, la UCO pide revisar más de una veintena de cuentas bancarias en distintas entidades que estarían vinculadas al ex director general de carreteras y otras cuatro en las que figura la expresidenta de Adif.

A través de estas diligencias, la UCO pretende conocer los productos financieros en los que estos dos investigados han figurado o figuran como titulares, autorizados o representantes, excluidas las cuentas relacionadas con la entidad pública Adif o entes vinculados a esta, y las de una comunidad de propietarios relacionada con el ex director general de carreteras, por carecer de interés para la causa.

Sobre Francisco Javier Herrero indica que consta como autorizado en cuentas de la sociedad Polis Project y como titular de la mercantil Palta Naturae. De la primera sociedad consta una cuenta abierta en 2015 y de la otra hay constancia de cuatro cuentas abiertas en 2015, 2021 y 2024 dos de ellas.

Entre los datos que pide reclamar a las diferentes entidades bancarias en las que figura cada uno, la UCO quiere conocer los movimientos en esas cuentas desde el 1 de enero de 2017 y que se identifique si hay contratadas cajas de seguridad, así como "todas las informaciones sospechosas de blanqueo" que hayan sido comunicadas al Sepblac, así como las transferencias que se hayan realizado por importe superior a 300 euros.

En cuanto a la agencia tributaria, los investigadores solicitan indagar en los ejercicios de 2017 a 2024 y conocer cuentas bancarias en las que figuren, bienes inmuebles, bienes en el extranjero, relaciones societarias, transmisiones de valores, rentas, cheques, fondos de inversión, facturas emitidas y recibidas, operaciones con terceras personas, rendimientos del trabajo, rendimientos por arrendamiento de inmuebles, donaciones o fondos de pensiones, entre otros aspectos.