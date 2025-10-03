El magistrado Leopoldo Puente rechaza el recurso de Santos Cerdán contra el auto de prisión provisional del pasado 18 de septiembre

El Supremo mantiene en prisión a Cerdán, pero avanza que lo excarcelará antes de fin de año

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha confirmado la prisión provisional del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán que le impuso el pasado 30 de junio por el caso Koldo, en el que se investiga una presunta trama de mordidas por adjudicaciones de obra pública.

En un auto, el instructor del caso desestima el recurso presentado por Santos Cerdán contra la resolución que el magistrado dictó el pasado 18 de septiembre en la que acordó que no había lugar a modificar la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza al apreciar riesgo de destrucción de pruebas.

Otro de los investigados en la causa, el ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha asegurado este jueves que el juez que instruye la causa contra él en el Supremo lo hace de forma "inquisitorial" y sin respeto a sus derechos y acusa a la UCO y al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil (SECRIM) de redactar informes sobre él con meras "suposiciones y conjeturas".

La defensa Ábalos hace estas consideraciones en un recurso de apelación, al que ha tenido acceso EFE, contra el auto en el que el magistrado Leopoldo Puente acordó el pasado 23 de septiembre desglosar en una pieza separada la investigación contra él, su sucesor, Santos Cerdán, y su exasesor Koldo García por las presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública.

En un recurso de 20 páginas en el que vierte duras críticas contra la instrucción del juez y el trabajo de la UCO y del SECRIM, el exministro pide al magistrado que reconsidere esa decisión.

En uno de los párrafos del recurso, y tras quejarse de que Puente no haya admitido practicar pruebas propuestas por esa defensa, los abogados de Ábalos califican su instrucción de "inquistorial" porque solo "ha tenido a bien" practicar las pruebas que él mismo ha decidido, las que ha pedido el fiscal o, "lo nunca visto", las solicitadas por la UCO.

En cambio ha rechazado todas las que han pedido las defensas "sin tan siquiera sopesarlas, menoscabando el ejercicio de defensa de los letrados y violando el principio de igualdad entre las partes".

En otro punto del recurso la representación de Ábalos alude a las declaraciones del comisionista Víctor de Aldama en las que dijo haber entregado 450.000 al también exministro de Transportes "sin ninguna prueba que lo sustente" pese a lo cual, dice, el instructor lo da por "justificado". "¿Cómo acredita el Excmo. Sr. Magistrado Instructor dicha justificación".

"Conjeturas y suposiciones"

El recurso arremete también contra los informes realizados por la UCO y la SECRIM y llega a acusarles de hacer "conjeturas y suposiciones" que el magistrado "está dando por válidas, veraces e indiscutibles".

Al hacerlo, concluye, actúa "sin un mínimo rigor", produce "una injerencia en los derechos" del ex secretario de Organización socialista y menoscaba "a la mismísima Administración de Justicia, así como al honorable cuerpo de la Guardia Civil".

Finalmente pone en duda las transcripciones de audios que tenía su exasistente, Koldo García, en los que aparece su voz porque, asegura, "en su mayoría, por no decir cuasi en su totalidad pone 'ininteligible'" lo que impide acreditar "que fuera él la persona que habla".

Además, sostiene, se trata de grabaciones -"a pesar de lo que tanto la UCO y el SECRIM nos quieran hacer creer"- "modificables y editables (...) y, de hecho lo han sido, tal como se desprende del propio informe del Secrim".

También ha pedido este jueves al Tribunal Supremo que corrija la decisión del juez instructor de abrir una pieza separada para investigar específicamente los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública y poder acelerar así el resto de las pesquisas.

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, haya abierto una pieza separada para investigar la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.