El presentador de Informativos Telecinco resalta que Pedro Sánchez "se ha apartado del sentido de la comisión" en el Senado

Carlos Franganillo, sobre la política española: "Un nuevo ciclo electoral empieza antes de lo esperado"

El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, Carlos Franganillo, ha comenzado el informativo de este jueves, 30 de octubre, destacando que "ha sido un día tenso en el Senado", donde el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha comparecido por el caso Koldo.

El periodista ha señalado que "a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, las comisiones parlamentarias en España suelen servir más bien para poco. Muchas veces para generar ruido, ganar segundos de gloria en informativos y redes sociales e intentar colocar mensajes en el electorado". "Ese podría ser el resumen grueso de lo que hoy ha pasado en el Senado", ha añadido.

Además, ha apuntado que "si hay que sacar algo en claro es que el presidente Sánchez ha evitado cualquier pregunta comprometida" y "ha dado la vuelta una y otra vez al interrogatorio de la oposición para atacar al Partido Popular o para vender las políticas de su Gobierno".

Carlos Franganillo ha asegurado que, en muchos casos, "Sánchez se ha apartado del sentido de la comisión. Solo ha admitido algo que ya sabíamos, que cobró dinero en metálico del PSOE. Según él, todo estaba dentro de la legalidad".