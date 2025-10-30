Es la segunda vez que Pedro Sánchez acude al Senado en esta legislatura

Comparecencia de Pedro Sánchez, en directo: el presidente acude a la comisión de investigación del caso Koldo
El presidente del Gobierno afrontará las preguntas sobre el caso Koldo y la supuesta financiación irregular en el PSOE
La expectación es máxima: hay acreditados más de 270 periodistas, también internacionales
A las nueve de la mañana de este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en la comisión de investigación del caso Koldo, a petición del PP. Por delante tiene un largo interrogatorio que, tanto el presidente como los populares han preparado a fondo. La expectación es máxima.
Tanto que más de 270 periodistas han solicitado una acreditación para esta jornada, incluida prensa internacional.
Es la primera vez en 20 meses que el presidente del Gobierno acude al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. La última vez de Sánchez en el Senado y la única ocasión en la que ha contestado a los senadores en una sesión de control en esta legislatura fue el 12 de marzo de 2024.
La contabilidad de Ferraz y los pagos en efectivo en el partido estarán entre las cuestiones recurrentes, según han avanzado varios grupos.
Aquel día tuvo su único cara a cara parlamentario con la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García.
Máxima expectación: 270 periodistas acreditados
La comparecencia de Sánchez en el Senado por el caso Koldo
El jefe del Ejecutivo tendrá que escuchar las preguntas de todos los grupos, a excepción del PNV, sobre el caso Koldo y la supuesta financiación irregular en el PSOE, que él niega rotundamente.