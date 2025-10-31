El presentador de Informativos Telecinco destaca las dudas del juez Leopoldo Puente sobre los pagos del PSOE a Koldo García y José Luis Ábalos

Carlos Franganillo, sobre la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el caso Koldo: "Ha evitado cualquier pregunta comprometida"

El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, Carlos Franganillo, ha comenzado el informativo de este viernes, 31 de octubre, asegurando que "no parece" que las explicaciones del exgerente socialista Mariano Moreno "hayan convencido al juez del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo".

"No le convencen las explicaciones sobre los pagos en metálico del partido y tiene dudas sobre la procedencia exacta de los fondos que manejaba el PSOE", ha señalado el periodista en referencia al magistrado Leopoldo Puente, añadiendo que "tiene dudas sobre las medidas de control de las facturas que se presentaban".

Carlos Franganillo ha subrayado que "todo surge a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que refleja pagos en metálico del partido a Koldo García y a José Luis Ábalos". El PSOE dice que todos los movimientos están justificados. Así lo defendió ayer el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Senado.