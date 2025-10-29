Un exgerente y una trabajadora del PSOE aseguran que Koldo centralizaba las liquidaciones de gastos de la Secretaría de Organización
Respecto a cómo se hacían los pagos, han expuesto que se limitaban a comprobar las fechas y los importes de los tickets, sin hacer mayores verificaciones
Mariano Moreno, exgerente socialista, y Celia Rodríguez, trabajadora del PSOE que la Guardia Civil identifica como responsable de entregar los sobres de dinero en efectivo de liquidaciones por gastos, han declarado hoy en el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo. Ante el Alto Tribunal, han señalado que los pagos que correspondían a la Secretaría de Organización se hacían, sin mayores comprobaciones respecto a los tickets aportados, al ex asesor ministerial Koldo García, que después los repartía con el exministro José Luis Ábalos.
Declarando como testigos ante el magistrado que investiga a Ábalos, al que fuera su asesor y al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por su presunta participación en una supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, han apuntado a Koldo como el hombre que centralizaba los pagos en metálico.
La declaración del exgerente y la trabajadora del PSOE
Según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, Mariano Moreno y Celia Rodríguez han testificado en la misma línea, segurando que Koldo era quien centralizaba los pagos en efectivo que se hacían a la Secretaría de Organización, hasta el punto de que han sostenido que Ábalos nunca iba en persona.
Del mismo modo, han señalado que se pagaba así, con dinero en efectivo, tanto a la Secretaría de Organización como a la Ejecutiva Federal.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció en una reciente entrevista en la Cadena SER que en "alguna ocasión" recibió metálico del PSOE.
¿Cómo se hacían los pagos?
Respecto a cómo se hacían los pagos, el exgerente y la trabajadora del PSOE han expuesto que se limitaban a comprobar las fechas y los importes de los tickets, sin hacer mayores verificaciones, tampoco respecto a si quienes anticipaban ese dinero lo hacían pagando en efectivo o con tarjeta.
De este modo, ambos han contestado en la misma línea, tras acudir a la citación del juez que instruye el caso, Leopoldo Puente, la cual realizó tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial de Ábalos que revela la existencia de una reserva de dinero en efectivo de origen desconocido que Koldo gestionaría para el aún diputado. En concreto, los agentes desvelaron pagos en sobres a ambos, algunos de los cuales estarían justificados como reembolsos por gastos pero otros no.
El PP, que lidera las acusaciones populares unificadas en este caso, pidió al instructor que, antes de estas declaraciones, reclamara al PSOE que entregara todos los movimientos de caja desde 2017.
Aunque el magistrado denegó la petición, en la víspera de estas comparecencias el PSOE informó de que entre 2017 y 2024 retiró casi un millón de euros de su cuenta bancaria para destinarlo a la caja del partido para pagos en metálico; y achacó el desfase detectado por la UCO a gastos de la Secretaría de Organización que es "posible" que gestionara Koldo.