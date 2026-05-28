Carlos Franganillo presentará el acto del Papa León XIV en el Movistar Arena

telecinco.es 28 MAY 2026 - 08:40h.

El domingo 7 de junio, en Madrid

Compartir







Carlos Franganillo y Lara Síscar serán los encargados de conducir el encuentro ‘Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte’ que el Papa León XIV presidirá el próximo domingo 7 de junio en el Movistar Arena de Madrid.

La cita del Movistar Arena será uno de los actos centrales de la agenda del Papa durante su estancia en Madrid, una visita que incluirá además una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles, encuentros institucionales y un gran acto con la comunidad diocesana en el Bernabéu, presentado por Patricia Pardo y Christian Gálvez.