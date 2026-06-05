El debate sobre la legislación de los productos sin combustión llega a la Comisión Europea

Telecinco.es 05 JUN 2026 - 12:07h.

Fernando Fernández Bueno, portavoz de la Plataforma para la reducción del daño por tabaquismo, explica los principales puntos del escrito remitido a la Comisión Europea

Fernández Bueno afirma que existen diferencias entre los cigarrillos convencionales y los productos sin combustión

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¿Debe tratarse igual un cigarrillo convencional que un producto sin combustión? Esa es la pregunta que centra el debate acerca de la regulación sobre este tipo de productos. Fernando Fernández Bueno, portavoz de la Plataforma para la reducción del daño por tabaquismo, explica en ‘El programa de Ana Rosa’ que un grupo de "diferentes científicos internacionales" han enviado un escrito a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para indicar cuáles son las diferencias entre el tabaco de combustión y los productos sin combustión.

Para Fernández Bueno la distinción entre los cigarrillos convencionales y los productos sin combustión la marcan sus respectivos efectos, que son los que han señalado en el escrito que han enviado al organismo europeo, con el fin de que se tengan en consideración al legislar.

Expertos señalan que la meta de la Unión Europea de que exista una generación libre de tabaco con una prevalencia inferior al 5% en 2040 puede no ser alcanzada si no se legisla distinguiendo entre el humo y las alternativas sin combustión.