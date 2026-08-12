El consejo que nadie nos había contado para ver con seguridad el eclipse de sol

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España vivirá esta tarde, 12 de agosto, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del siglo: un eclipse total de Sol, el primero visible desde la España peninsular desde 1912. El fenómeno comenzará alrededor de las 19:36 en Madrid y alcanzará su fase de totalidad cerca de las 20:31, aunque los horarios y la duración variarán según la localidad. En Madrid, la totalidad durará unos 40 segundos y el eclipse terminará aproximadamente a las 21:13. La Luna ocultará por completo el Sol durante unos instantes, provocando un rápido oscurecimiento del cielo y permitiendo observar la corona solar.

Para disfrutar del espectáculo sin poner en riesgo la vista, Beatriz Simón, óptica, optometrista y audióloga, ha explicado para ‘La Mirada Crítica’ todas las claves para observarlo con seguridad. Simón ha advertido que el peligro aumenta porque durante el eclipse desaparece la molestia que normalmente obliga a apartar la mirada del Sol y ha recordado que los ojos no tienen receptores del dolor en la retina: “El daño se produce y sí que lo vamos a notar días después, horas después y eso es algo irreversible”. Por ello, recomienda utilizar gafas específicas homologadas y mantenerlas puestas durante todas las fases parciales. Durante la totalidad pueden retirarse, pero deben volver a colocarse antes de que reaparezca cualquier rayo solar.

Beatriz Simón, óptica, optometrista y audióloga: "No tenemos receptores del dolor en la retina pero sí la impulsividad de mirar al eclipse sin gafas. El daño en los ojos llega después"

Las consecuencias de mirar directamente al Sol sin protección pueden incluir retinopatía o maculopatía solar, con aparición de un punto negro en el centro de la visión, alteraciones de los colores y las formas e incluso una pérdida visual que puede no recuperarse completamente. Tampoco sirven las gafas de sol convencionales, radiografías, negativos fotográficos ni otros remedios caseros. En el caso de los niños, los expertos recomiendan supervisión adulta y gafas homologadas, o métodos de proyección indirecta.

El eclipse de hoy será especialmente histórico porque España volverá a disfrutar de un eclipse total tras más de un siglo y, además, forma parte de una excepcional sucesión de eclipses que incluirá otros dos fenómenos destacados en los próximos años.