Dos eclipses solares totales y un eclipse anular en menos de dos años convertirán a España en uno de los grandes escenarios astronómicos del mundo

En este vídeo, Flora González explica por qué esta sucesión de fenómenos es tan poco frecuente y qué hay detrás del Trío de Eclipses

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Entre 2026 y 2028, España vivirá una de las secuencias astronómicas más extraordinarias de las últimas décadas. En menos de dos años podrán observarse desde nuestro país dos eclipses solares totales y un eclipse anular: el primero llegará el 12 de agosto de 2026, el segundo el 2 de agosto de 2027 y el tercero, apenas seis meses después, el 26 de enero de 2028.

Esta sucesión de fenómenos, conocida entre los astrónomos como el Trío de Eclipses, convertirá a España en uno de los grandes escenarios astronómicos del mundo. Una oportunidad excepcional para contemplar algunos de los espectáculos más impresionantes del cielo y que ha despertado el interés tanto de la comunidad científica como de miles de aficionados.

¿Por qué ocurre precisamente ahora?

Aunque pueda parecer una casualidad extraordinaria, los eclipses solares no son fenómenos especialmente raros. Cada año se producen varios en distintos lugares del planeta. Lo verdaderamente excepcional es que tres eclipses solares visibles coincidan sobre un mismo país en un intervalo de tiempo tan corto.

Después de más de un siglo sin un eclipse solar total visible desde la España peninsular, resulta inevitable preguntarse por qué ahora se encadenan tres fenómenos casi consecutivos. ¿Qué probabilidades había de que ocurriera? ¿Ha sucedido antes algo parecido? ¿Y cuándo podría volver a repetirse una secuencia similar?

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Flora González explica por qué el Trío de Eclipses es tan excepcional

En el vídeo que acompaña esta noticia, Flora González, presentadora de 'El Tiempo' en Mediaset, explica qué hace tan especial esta sucesión de eclipses y por qué los astrónomos llevan años siguiendo este fenómeno. La periodista responde a las principales dudas sobre el denominado Trío de Eclipses, explica por qué un eclipse total puede tardar tanto tiempo en volver a verse desde un mismo lugar y revela algunas de las curiosidades más sorprendentes que esconde la geometría del Sistema Solar.

Además, analiza si ha habido precedentes similares en otros países, por qué no todos los eclipses son iguales y cómo civilizaciones antiguas ya eran capaces de anticipar estos fenómenos mucho antes de comprender cómo funcionaba el Sistema Solar.

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Después de más de un siglo de espera, España está a punto de vivir una combinación de eclipses que muy pocos lugares del mundo pueden disfrutar. Por ello, Flora explica por qué esta extraordinaria coincidencia tiene una explicación y qué hace que el denominado Trío de Eclipses sea un acontecimiento tan difícil de repetir.

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