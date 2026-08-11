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Jorge Dezcallar, exdirector del CNI, ha abordado en una entrevista en 'La Mirada Crítica' la polémica sobre la actuación de los servicios de inteligencia ante la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. El exdirector ha señalado que "el CNI conoce Marruecos mejor que nadie”. Sus palabras han incidido en la principal incógnita que ha rodeado la crisis: si los servicios de inteligencia españoles detectaron previamente un movimiento de semejante magnitud.

Dezcallar ha reconocido que desconoce si han existido informes que hayan alertado de la llegada masiva, aunque ha considerado que, por las dimensiones del desplazamiento, la cuestión ha requerido una investigación. También ha recordado el precedente de la crisis de Perejil, ocurrido en 2002, y ha explicado que entonces “aquello movilizó a seis gendarmes en un bote neumático y el Gobierno de Marruecos no lo sabía”.

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En relación con Marruecos, Dezcallar ha insistido en que los servicios de inteligencia tenían un conocimiento privilegiado de las decisiones adoptadas por Rabat, aunque ha diferenciado entre operaciones conocidas y movimientos que han podido producirse sin conocimiento de las propias autoridades marroquíes. Sobre la crisis de Ceuta, ha admitido que no podría determinar qué información ha manejado el CNI, pero ha asegurado que "si alguien conoce bien Marruecos, es el CNI”. Al mismo tiempo, ha criticado la falta de firmeza del Gobierno español.

La crisis también ha provocado críticas desde otros países europeos y ha dejado a España en una posición incómoda. Dezcallar ha asegurado que “22 de los 27 países europeos no están de acuerdo con nuestra política migratoria” y ha señalado especialmente a Italia, donde Giorgia Meloni ha utilizado la situación para cuestionar la estrategia española. El exdirector ha explicado que “Italia ha aprovechado esta crisis” y que otros gobiernos europeos han mostrado su desagrado ante la gestión migratoria española.

La controversia también ha afectado a la relación con Estados Unidos e Israel, mientras Dinamarca y otros socios europeos han mostrado una posición crítica. Finalmente, ha reclamado una política exterior basada en acuerdos amplios y ha advertido que: “La política exterior tiene que ser de consenso y que no esté en función de intereses cortoplacistas de política interior”.