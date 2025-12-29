Robe Iniesta, el papa Francisco y Verónica Echegui han sido algunos de los personajes conocidos que han fallecido este 2025

Los fallecimientos de famosos han provocado una ola de homenajes entre sus familiares, amigos y fieles seguidores

Compartir







El año 2025 quedará marcado por el fallecimiento de numerosas figuras que, a lo largo de décadas, dejaron una huella profunda en la cultura, la política y el entretenimiento a nivel mundial. Desde políticos que lucharon por sus principios, hasta voces musicales que inspiraron a generaciones, este año ha sido testigo de despedidas que han conmovido tanto a sus seguidores como a sectores enteros de la sociedad.

La lista de personas fallecidas incluye nombres consagrados que alcanzaron estatus de iconos culturales, así como talentos emergentes. Estos fallecimientos han generado olas de homenajes y reflexiones entre sus familiares, amigos y fieles seguidores. Figuras como el legendario político uruguayo Pepe Mujica, el papa Francisco o la actriz Verónica Echégui, entre muchos otros, han sido recordadas este 2025 por sus logros profesionales y por el impacto que sus obras y acciones tuvieron en la sociedad. En este repaso anual, revisamos los nombres y trayectorias que 2025 ha sumado al recuerdo colectivo.

PUEDE INTERESARTE Muere la actriz Wenne Alton Davis a los 60 años tras ser arrollada por un coche

Paquita la del Barrio

La cantante e intérprete de la conocida canción 'Rata de dos patas', moría el lunes 17 de febrero a los 77 años de edad.

La cantante mexicana fallecía en su hogar de Veracruz, en México, "siendo una artista única e irrepetible, que nos dejara una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y disfrutamos de su música", señalaba la oficina en el comunicado en el que anunciaba su muerte.

PUEDE INTERESARTE Muere Camryn Magness, cantante de 26 años que compartió escenario con One Direction

Gene Hackman

El 26 de febrero el mundo conocía la noticia de la muerte de la leyenda del cine, ganador de dos Oscar y protagonista de títulos como 'The French Connection' y 'Un golpe de altura'. El actor Gene Hackman, de 95 años de edad, y su mujer, la pianista Betsy Arakawa, de 63 años, eran hallados muertos en su casa en Santa Fe, en Nuevo México.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su muerte fue objeto de investigaciones y múltiples obituarios internacionales. Al parecer, el actor murió por un problema cardíaco una semana después de que su esposa, Betsy Arakawa, falleciera a causa de un síndrome pulmonar por hantavirus.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Michelle Trachtenberg

El 26 de febrero, la actriz conocida por sus apariciones en ‘Gossip Girl’ o ‘Buffy Cazavampiros' moría a los 39 años en su apartamento de Nueva York. La noticia tuvo una amplia repercusión en redes y prensa del entretenimiento. El fallecimiento de la intérprete se produjo tras una operación de trasplante de hígado que le provocó complicaciones.

No obstante, la causa de la muerte de la actriz fue declarada "indeterminada" por el médico forense de la ciudad de Nueva York, según señaló la 'CNN'. Su familia rechazó una autopsia y, debido a que la muerte de Trachtenberg no fue considerada sospechosa por la policía, la oficina del médico forense aceptó esa solicitud, según la cadena estadounidense.

Richard Chamberlain

El actor conocido por su papel como cura en la mítica serie 'El pájaro espino' moría a los 90 años el pasado 29 de marzo. Richard Chamberlain se hizo inmensamente popular en España en los años 80 interpretando a un apuesto sacerdote, cuya vocación se veía comprometida por su amor por una joven.

Su publicista, Harlan Boll, confirmaba al magacín cinematográfico 'Variety' la muerte del intérprete por complicaciones tras un ictus en su residencia de Waimanalo, Hawái.

Val Kilmer

Fue el 1 de abril cuando el intérprete de 'Top Gun', 'The Doors' y 'Batman Forever' fallecía a los 65 años. Su familia confirmó causas relacionadas con complicaciones respiratorias tras años de problemas de salud.

La estrella de Hollywood de los años 80 y 90 había superado un cáncer de garganta en 2014. En 'Top Gun: Maverick', su última película, interpretó nuevamente al piloto Iceman Kazansky e hizo una de las actuaciones más sólidas de su larga carrera.

Mario Vargas Llosa

El 14 de abril, el novelista hispanoperuano Mario Vargas Llosa fallecía a los 89 años en su casa de Lima, Perú, donde residía desde 2022.

Su familia confirmaba la noticia a través de un comunicado, en el que no se especificaba la causa del fallecimiento.Vargas Llosa había vuelto a vivir en su apartamento limeño, ubicado en el bohemio distrito de Barranco y con vistas al océano Pacífico, en 2022, donde retomó su relación con su esposa, Patricia Llosa, y los paseos por su ciudad adoptiva.

Papa Francisco

El 21 de abril, el papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, fallecía a los 88 años en Roma tras 12 años de pontificado. El fallecimiento del sumo pontífice ocurría en su residencia de la Casa Santa Marta.

Desde la Santa Sede llevaban días informando de la evolución de su estado de salud, tras casi dos meses ingresado a causa de una neumonía bilateral que lo mantuvo hospitalizado durante 38 días. Había sido dado de alta el pasado 23 de marzo, pero permanecía en rehabilitación y su deterioro físico era evidente. Su dificultad para leer discursos y para oficiar rutinarias por las dificultades respiratorias lo forzaron a cancelar su agenda, que llevaba tiempo sin poder desarrollar con normalidad.

Pepe Mujica

José Mujica, referente político para la izquierda latinoamericana, fallecía el martes 13 de mayo a los 89 años.

El que fuese presidente de Uruguay durante los años 2010 y 2015 moría tras padecer durante un largo tiempo un cáncer de esófago que se le había extendido en las últimas semanas.

Diogo Jota

Diogo Jota, futbolista portugués, moría a sus 28 años el pasado 3 de julio en un accidente de tráfico en Zamora.

El futbolista del Liverpool viajaba junto a su hermano, André Silva, que forma parte de la plantilla del Penafiel luso, que también fallecía en el accidente de tráfico producido en la A52, en Cernadilla (Zamora).

Ozzy Osbourne

El músico británico Ozzy Osbourne fallecía el 22 de julio a los 76 años, tan solo una semana después de reunirse con los compañeros de su banda Black Sabbath y realizar un gran concierto de despedida.

En un comunicado, su familia dijo que la estrella del heavy metal ha fallecido "rodeado de amor". El vocalista padecía Parkinson y había sufrido otros problemas de salud en los últimos años.

Verónica Echegui

El 24 de agosto la actriz Verónica Echegui fallecía a los 42 años de edad. Según podía conocer, al actriz había estado ingresada durante varios día en el Hospital 12 de Octubre de Madrid debido a una enfermedad.

Nacida como Verónica Fernández de Echegaray, su legado en cine, teatro y televisión ha marcado el panorama cultural en España. Verónica irrumpió en la industria en 2006, protagonizando 'Yo soy la Juani', trabajo que le valió una nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación. Su carrera continuó con películas como 'El patio de mi cárcel' y 'Katmandú, un espejo en el cielo', por las que también fue postulada en los Goya.

Eusebio Poncela

El 27 de agosto, el actor madrileño Eusebio Poncela moría a los 79 años. El actor madrileño —vinculado a títulos de cine y teatro que rompieron moldes— falleció en verano; su trabajo fue recordado por el sector cultural.

Eusebio Poncela fue un todoterreno del espectáculo, un hombre que también fue pintor, productor y guionista. Un artista que contaba con una amplia trayectoria y que siempre destacó por sus trabajos con Pedro Almodóvar.

Robert Redford

El 16 de septiembre el mundo del cine y la cultura perdía a una de sus figuras más emblemáticas. Charles Robert Redford Jr., conocido simplemente como Robert Redford, moría en su casa de Utah a los 89 años.

La noticia de su deceso fue confirmada por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia Rogers & Cowan PM y su representante, quien afirmó que el mítico actor de Hollywood se fue "mientras dormía".

Jane Goodall

El 1 de octubre la primatóloga y activista fallecía por causas naturales a los 91 años. En el momento de su fallecimiento, se encontraba en California como parte de su gira de conferencias por Estados Unidos, lo que demostró su energía vital incombustible.

Jane tuvo una vida de película como demuestran los documentales y filmes sobre su vida que se sucedieron a lo largo de los años.

Diane Keaton

El 11 de octubre, la actriz Diane Keaton moría los 79 años en su residencia de California, Estados Unidos. La intérprete era muy reconocida por su extensa trayectoria en Hollywood, donde protagonizó clásicos como 'Annie Hall' (1977), película de Woody Allen con la que logró un premio Oscar a la mejor actriz, 'El Padrino' y 'Alguien tiene que ceder'.

Cuatro días después de su fallecimiento la familia de la artista californiana emitía un comunicado en el que desvelan las causas de la muerte de Diane Keaton. A través de este comunicado se confirmaba que la actriz murió a consecuencia de una neumonía.

Encarnita Polo

El pasado 14 de noviembre, la actriz y cantante española moría tras ser estrangulada por un compañero de la residencia en la que vivía. La intérprete sevillana, popular por éxitos de copla y canciones como 'Paco, Paco, Paco' moría a los 86 años en una residencia de Ávila. La noticia destacó por la investigación policial abierta sobre las circunstancias de su muerte y por el recuerdo a su carrera en la copla y el pop clásico español.

La cantante y actriz fue estrangulada por otro residente, un hombre de 66 años que no había mostrado signos de agresividad y que se encuentra bajo custodia policial en un centro psiquiátrico hospitalario.

Alfonso Ussía

El 5 de diciembre el escritor y cronista español Alfonso de Ussía Muñoz-Seca moría a los 77 años de edad en Madrid. Nieto de Pedro Muñoz Seca, escritor de la 'Venganza de Don Mendo', era una de las plumas reconocidas del panorama periodístico español.

El columnista y autor, figura conocida del periodismo y la sátira, falleció a los 77 años; su trayectoria profesional y su presencia en medios fueron ampliamente reseñadas.

Frank Gehry

Frank Gehry, uno de los grandes nombres de la arquitectura estadounidense, fallecía el viernes 5 diciembre a los 96 años en su casa de Santa Mónica (California) tras una breve enfermedad respiratoria, según ha confirmado su jefa de gabinete al 'The New York Times'.

Una de sus grandes obra como diseñador fue el Museo Guggenheim de Bilbao que se inauguró en el año 1997, una audaz construcción, emblema de la ciudad vasca, que representa una arquitectura vanguardista basada en el deconstructivismo. En 2014 también fue galardonado con el Premio Príncipe de las Artes en Oviedo.

Jorge Martínez

Jorge Martínez, líder de Ilegales, fallecía el 9 de diciembre. El guitarrista y letrista de la banda moría a los 70 años de edad. En septiembre 2025, informó de que padecía cáncer y la enfermedad hizo que la banda tuviese que cancelar sus actuaciones.

Jorge Martínez (Jorge 'Ilegales', Jorjón) fallecía en el Hospital Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, donde llevaba ingresado varios días por un cáncer que el pasado 19 septiembre le obligó a cancelar todos sus conciertos.

Robe Iniesta

El músico extremeño Robe Iniesta, líder del grupo de rock Extremoduro, ha muerto a los 63 años, según informaba el miércoles 10 de diciembre su agencia de comunicación en un comunicado.

"Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", recogían en la nota publicada en la página web, que no informa sobre la causa de la muerte.

Héctor Alterio

El 13 de diciembre, el actor Héctor Alterio fallecía a las 96 años de edad "después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy", informaba la familia Alterio-Bacaicoa en un comunicado emitido.

"Queridos amigos y compañeros, con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz", anunciaba la familia Alterio-Bacaicoa.

Rob Reiner y Michele Reiner

El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Reiner fueron hallado muertos en su mansión de Brentwood, en Los Ángeles, el pasado 15 de diciembre. Los cadáveres presentaban numerosas puñaladas. "Anunciamos con profunda pena el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner”, ha afirmado un portavoz de la familia en un comunicado. “Tenemos el corazón roto por esta repentina pérdida, y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”, apuntaba el mensaje.

Tan solo unas horas después de hallar sus cadáveres, el hijo del matrimonio, Nick Reiner, era detenido y está acusado de los asesinatos de sus propios padres.