Roban la silla de ruedas de Julen, un niño de 8 años en Málaga: "¿Hasta dónde puede llegar la maldad?"

La preocupación de los padres era que el pequeño no pudiera acudir al colegio o salir simplemente a la calle porque "con las muletas no sabe mantenerse y no puede apoyar nada la pierna", pero afortunadamente un amigo de la familia ha podido cederles una. A finales de mes tendrá que acudir a revisión médica y esperan poder prescindir de ella, pero hasta el momento es vital para esta familia.