" No me dio tiempo ni a llegar al hospital ni a tener miedo ", ha reconocido la gaditana, quien reaccionó muy bien durante el recorrido en el vehículo, con su padre al volante.

Numerosas pacientes agradecieron y alabaron el desempeño de Charo con ellas. "Fue quien me cuidó y me tranquilizó cuando las cosas se complicaron y no me dejo sola", comentó Eva, por ejemplo.