El pasado 21 de enero, la víctima decidió presentar por primera vez una denuncia contra su marido, donde relató haber sufrido amenazas, coacciones y vejaciones leves por parte de su presunto agresor, pero aseguró que no había sido maltratada físicamente, que únicamente le levantó la mano sin llegar a golpearla.

Así, aunque la denunciante solicitó la adopción de una medida de alejamiento respecto de su presunto agresor, la juez no adoptó la medida al considerar "que no concurrían en el caso los presupuestos exigidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para estos casos". De hecho, precisan, la valoración del riesgo para la mujer "era medio ya que las circunstancias del caso no eran de riesgo alto".