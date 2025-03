A Paquita la reciben en el salón de su residencia entre aplausos y flores . Ella no entiende nada, no sabe a qué viene tanta atención, si como dice "solo he cumplido un años más". Pero lo cierto es que todos los que ha cumplido a lo largo de su vida, suman ya 107 años , y eso hay que celebrarlo.

Creció en un tiempo en el que las mujeres no tenían las mismas oportunidades que los hombres. Un tiempo en los que ellos trabajaban y ellas cuidaban a la familia. Sin embargo, la protagonista de esta historia tuvo que hacerlo todo: "He trabajado mucho, día y noche, porque he tenido cinco hijos a los que alimentar", y eso no se olvida.