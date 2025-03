"No puedo ni imaginarme el dolor, la desolación y la angustia que tiene que estar sufriendo Ruth Ortiz", ha asegurado López en un comunicado. En este contexto, ha querido transmitir "todo el apoyo, el cariño y la fuerza de la sociedad andaluza" después de que un juzgado de Barcelona haya rechazado la suspensión cautelar sobre dicha publicación.

El instructor argumentó en el auto que los documentos aportados por la Fiscalía para justificar la necesidad de adoptar esta medida cautelar "no son adecuados para ello", pues son artículos periodísticos donde se hace referencia al libro, a lo que la Fiscalía responde que si no se dispone de este contenido es porque la editorial no lo ha entregado.