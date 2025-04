El alcalde socialista de la localidad gaditana de San Roque, Juan Carlos Boix , ha denunciado en sus redes sociales haber sido víctima de unos actos vandálicos cometidos contra su vivienda y contra la Ermita del municipio. En concreto ha asegurado que en su primer día de vacaciones recibió una "visita desagradable en casa" , en plena Semana Santa, y que no ha sido el único: "También algunas viviendas más de mis vecinos, que digo yo … qué culpa tendrán. Y hasta un Bien de Interés Cultural como es la Ermita de San Roque también ha sufrido las mismas pintadas".

Por su parte, el Comité de Empresa de la empresa de limpieza de San Roque, ha hecho público un comunicado en el que se desvinculan por completo de los actos denunciados por el alcalde: "Condenamos firmemente esos ataques que nada tienen que ver con este comité ni con nuestras legítimas reivindicaciones, y no sólo eso, si llegamos a tener conocimiento de quien lo ha hecho, no dudaremos en ser los primeros en denunciar a sus autores, porque somos los primeros perjudicados en que nuestra justa reivindicación no se vea empañada por actos de indeseables. Mucho nos tememos que son personas ajena a la plantilla", aseguran.