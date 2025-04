"Había tirado la toalla porque no sabía dónde acudir, todos me cerraban las puertas. Ahora no pierdo la esperanza, él tiene que saber la verdad. Quiero que me dé una oportunidad, que escuche mi versión y que luego decida", ha relatado emocionada a EFE esta mujer, madre de otros dos hijos y quien asegura con rotundidad que en Irún le "robaron" a su otro hijo.