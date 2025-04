La familia de Mar no perdió la esperanza. Hace 24 años un fatal olvido (no pagaron las tasas) les hizo perder la caseta con la que contaban. Hoy, dos décadas después, el mismo error de otra persona les ha devuelto lo que se les esfumó: "Somos los hijos de quienes la solicitaron en su día, porque con el paso del tiempo muchos de ellos ya no están", dice la recién estrenada socia de una caseta.