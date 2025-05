Redacción Andalucía Europa Press 19 MAY 2025 - 14:35h.

El autor del crimen ha aceptado cumplir una pena de ocho años de prisión por homicidio doloso y 15 años de destierro del municipio

El acusado ha pedido perdón a la familia, afirmando que no quiso este fatal desenlace y que no hay día que no se acuerde del joven, de 19 años

GranadaEl autor del crimen del joven Juan Castro en las fiestas patronales de Íllora (Granada) en agosto de 2022 ha aceptado cumplir una pena de ocho años de prisión por homicidio doloso y 15 años de destierro del municipio, un periodo en el que tampoco podrá comunicarse ni acercarse a los padres y el hermano de la víctima.

Un acuerdo de conformidad entre las partes ha evitado que se celebrara el juicio que tenía previsto arrancar este lunes en la Audiencia de Granada por la fórmula del jurado popular, si bien el acusado ha hecho uso de la palabra para pedir perdón a la familia, afirmando que no quiso este fatal desenlace y que no hay día que no se acuerde del joven Juan, de 19 años.

Así las cosas, el acusado, que permanece en prisión provisional desde que ocurrieran los hechos, ha reconocido la brutal agresión y ha sido condenado como autor de un homicidio doloso con las atenuantes de consumo de alcohol y sustancias estupefacientes, así como de reparación del daño.

La Fiscalía y el resto de acusaciones personadas en la causa habían solicitado inicialmente una condena de 15 años de prisión por homicidio que tras el acuerdo ha quedado rebajado a ocho años. También ha sido condenado al pago de una multa por la comisión de un delito leve de lesiones a la pareja del joven, que intervino para tratar de ayudarle.

Una pelea durante las fiestas motivó el fatal desenlace

Los hechos se remontan a la madrugada del 15 de agosto de 2022, coincidiendo con las fiestas patronales de Íllora y después de que se produjera una pelea dentro de la caseta municipal entre uno de los amigos de Juan y el acusado. A raíz del incidente, el joven y su novia decidieron abandonar el recinto, pero el presunto homicida, de 23 años entonces, le abordó a la altura de la calle Diego de Siloé.

Según relata la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, se dirigió al joven Juan en un estado de "gran agresividad", le cogió por la ropa a la altura del pecho y mientras le propinaba fuertes puñetazos en la cara le decía: "O me dices dónde está tu amigo o te mato".

En ese momento intervino la novia del muchacho para tratar de evitar que le siguiera golpeando, a lo que el homicida respondió propinándole un fuerte puñetazo en el ojo que la desplazó del lugar en el que se encontraba. Acto seguido continuó con el "ataque", asestando fuertes y repetidos golpes al joven con el puño cerrado en la cara y la cabeza hasta dejarlo sin conocimiento.

Varias personas tuvieron que intervenir para separarle de la víctima, que murió a causa de los "brutales puñetazos" que le dio el acusado, el cual también ha sido condenado a indemnizar a los padres del joven en 120.000 euros por los daños morales causados y al hermano, en 75.000 euros.

A la salida de los juzgados, las partes han coincidido en señalar que con este acuerdo se busca también evitar un juicio en el que se iban a rememorar unos hechos muy complicados para la familia y también calmar los ánimos en esta localidad granadina donde este crimen desencadenó diversos altercados que acabaron con destrozos a viviendas y vehículos del entorno familiar del acusado.

