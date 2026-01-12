Más allá de los galardones, los momentos que se han viralizado en las redes sociales han hecho más jugosa la ceremonia

La alfombra roja de los Globos de Oro 2026, en fotos: de Ana de Armas y Julia Roberts a Leonardo DiCaprio y Jacob Elordi

Los Globos de Oro 2026 se han convertido en una de las galas más intensas de los últimos años , marcada por un sinfín de anécdotas. Celebrada este 12 de enero en el Hotel The Beverly Hilton, en Beverly Hills, la ceremonia, presentada por la comediante Nikki Glaser, ha premiado lo más destacado del cine y la televisión de la temporada tras años de altibajos para estos galardones.

Películas como 'One Battle After Another' y 'Hamnet' han dominado la noche: la primera se llevó múltiples trofeos incluyendo Mejor Comedia o Musical, Mejor Director y Mejor Guion, mientras que la segunda se alzó como Mejor Película Dramática y coronó a Jessie Buckley como Mejor Actriz Dramática.

Por su parte, Timothée Chalamet ha conseguido su primer Globo de Oro por 'Marty Supreme', imponiéndose a gigantes como Leonardo DiCaprio y otros nombres consagrados de la industria. En televisión, 'Adolescencia' y 'The Pitt' han destacado entre las series galardonadas.

Pero más allá de la lista de ganadores, lo que ha hecho aún más jugosa esta edición han sido las anécdotas y momentos que se han viralizado en las redes sociales y han llamado especialmente la atención.

La edad de las novias de Leonardo DiCaprio

Uno de los momentos más comentados ha sido la broma de Glaser a Leonardo DiCaprio sobre su vida amorosa. En su monólogo de apertura, la comediante no ha dudado en hacer humor sobre la reconocida predilección del actor por parejas más jóvenes que él, bromeando con que lo más impresionante de toda su carrera era haber logrado tanto "antes de que su novia cumpliera 30 años".

"Ganaste tres Globos de Oro, un Oscar, y lo más impresionante es que pudiste lograr todo eso antes de que tu novia cumpliera 30 años", ha señalado.

La frase, aplaudida por los allí presentes, ha provocado todo tipo de comentarios en las redes sociales. A sus 51 años, el actor mantiene una relación desde 2023 con la modelo Vittoria Ceretti, de 27. Cabe recordar que no es la primera vez que el protagonista de 'Titanic' protagoniza un romance con chicas más jóvenes que él, algunas incluso no superaban los 25 años.

El beso de Kylie Jenner y Timothée Chalamet

La actuación de Chalamet no solo ha sido relevante por su victoria, sino también por el momento que ha compartido con su novia, Kylie Jenner.

Tras recibir el premio a Mejor Actor en Comedia o Musical, el actor le ha dedicado unas palabras durante su discurso, agradeciéndole su apoyo y pronunciando un "te amo" que ha sorprendido a propios y extraños, desatando un aluvión de comentarios sobre su relación.

Aunque el gesto más comentado en redes ha sido el beso entre ambos momentos después de que se anunciara su galardón.

George Clooney hablando en francés

El actor George Clooney y su mujer, la abogada Amal Clooney, se convirtieron oficialmente en ciudadanos franceses el pasado mes de diciembre.También sus dos hijos, los mellizos Ella y Alexander, de tan solo ocho años. Una ciudadanía que han obtenido tras casi cinco años viviendo en el país al mudarse a Brignoles en 2021 para huir de la exposición mediática.

Su decisión fue criticada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus redes sociales: "Son dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos. Se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que lamentablemente se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su pésima gestión de la inmigración", escribió. Un comentario al que parece haber respondido ahora el galardonado con cuatro Globos de Oro durante su intervención en los galardones.

"Bonsoir, mes amis. C'est un honneur d'être ici", ha espetado Clooney en el escenario, lo que quiere decir: "Buenas noches, amigos. Es un honor estar aquí".

El comentario de Macaulay Culkin

El protagonista de 'Solo en casa' ha sido otro de los protagonistas de la ceremonia. El actor, que ha sido el encargado de presentar el galardón a Mejor Guion y que ha formado parte de la segunda temporada de 'Fallout', ha aprovechado su intervención para lanzar un dardo sobre su reconocimiento en la industria.

"Han pasado 35 años desde la última vez que vine a los Globos. Gracias por darme la bienvenida de nuevo. Sé que es raro verme fuera de la temporada navideña, pero, sorprendentemente, existo durante todo el año. Os lo prometo", ha aseverado.

Además de estos instantes, la gala no ha estado exenta de otras anécdotas menores pero igualmente virales: confusiones en el photocall, el reencuentro entre Miley Cyrus y Selena Gomez, celebridades confundiendo nombres de categorías y looks que no han pasado desapercibidos.