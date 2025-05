Redacción Andalucía Europa Press 23 MAY 2025 - 12:07h.

La Feria de Nuestra Señora de la Salud 2025 de Córdoba se prolongará hasta la madrugada del domingo 1 de junio, con 82 casetas

CórdobaLa Feria de Nuestra Señora de la Salud 2025 de Córdoba comienza este viernes por la noche y se prolongará hasta la madrugada del domingo 1 de junio, con 82 casetas, más la municipal, que ocupan casi el 100% del recinto para esta cita, que cuenta con "mayor participación de los colectivos implicados" a través de su Comisión de Feria, con medidas que la sitúan como "la más inclusiva de España" y con una caseta con grupo electrógeno para hacer frente a apagones, si los hubiera, entre otros aspectos.

Los detalles los han facilitado el alcalde, José María Bellido, junto a los delegados de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano; de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga; de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano, y de Igualdad, Marián Aguilar.

En este sentido, el alcalde ha elogiado que "la feria es cada vez mejor, más segura y más inclusiva, para todos", al tiempo que ha remarcado que "si no tenemos un espacio seguro, difícilmente podemos venir a disfrutar", dado que "podríamos venir con preocupación, pero no a disfrutar". Con lo cual, "se va a seguir trabajando en el esfuerzo de incrementar la seguridad", ha declarado.

Ha destacado el trabajo en la Comisión de Feria "para adaptarnos a lo que piden los colectivos que la protagonizan, porque sin ellos sería imposible". "Si no hubiera cofradías, peñas, asociaciones de vecinos; si no estuvieran las asociaciones de Casetas Populares y Casetas Tradicionales, todo esto no serviría de nada, porque no tendríamos feria", ha expuesto, para apoyar "los cambios que se producen poco a poco".

Al hilo, Bellido ha recordado las convocatorias de subvenciones para el montaje de casetas, "para que esto siga siendo viable", valorando que "afortunadamente este año tenemos prácticamente una ocupación del 100% del espacio", a la vez que ha citado las reformas del recinto; ha resaltado las medidas de inclusión y accesibilidad, y ha hecho un llamamiento para acudir en transporte público a la feria, que ha calificado como "abierta y de convivencia".

Ocupación del recinto y actos

Mientras, el delegado de Fiestas ha explicado que "tras atender las solicitudes de nuevos caseteros, así como las necesidades de espacios solicitadas por los que ya montaban casetas, empezamos a rozar el 100% de ocupación real del recinto", a lo que ha agregado que será "una feria más cardioprotegida, con 13 casetas más la de la zona de Aucorsa".

Además, ha valorado que "el mundo del caballo se hace fuerte a través de su día, el jueves 29, para lo cual este año habrá un aparcamiento específico en la Huerta de Caballerizas Reales, con entrada por la Avenida del Alcázar", a lo que se añade la 11ª Exhibición de Carruajes de Tradición el sábado 24.

También, Urbano ha avanzado que "en la feria tendrá cabida la Inteligencia Artificial (IA), con un 'chatbot' vía WhatsApp con el número 621074311, como experiencia piloto de la mano de la empresa cordobesa Black IA, donde se podrá consultar a tiempo real cualquier información que quieran sobre la feria: ubicaciones, actuaciones y todo tipo de cosas".

Asimismo, el edil ha elogiado "el cuidado a los feriantes" con "un hito histórico", porque "nunca habían llegado los feriantes y haberse encontrado con iluminación desde primera hora", algo que "este año se ha conseguido de la mano, no solamente del trabajo de la Delegación, sino de la empresa Rahi", ha resaltado.

Igualmente, se dispone de la caseta para arreglos gratuitos de trajes de flamenca y otros vestidos, con el taller de costura de la Comunidad de Adoratrices, desde sábado a sábado; por la caseta municipal pasarán grupos como Los Inhumanos, Las Carlotas, Rocopop, Festival de Copla y coros rocieros, que este año tienen su Camino del Real, así como múltiples actuaciones para los más pequeños.

Iluminación

Por su parte, Ruiz Madruga ha precisado que la iluminación ornamental tiene un presupuesto de 645.133 euros, con el que se instalan cerca de dos millones de puntos de luz de tecnología LED, hay 302 arcos luminosos, con 92 motivos agrupados, dos letreros decorativos y cerca de 7.500 guirnaldas, además de contar con una mini portada y con la capacidad de "sostener el suministro eléctrico en caso de que se produzca un apagón, con una caseta con grupo electrógeno".

Se ha realizado el adecentamiento del recinto y la instalación de infraestructuras con un presupuesto de más de 300.000 euros, para alquilar aseos y vallas, a la vez que se han llevado a cabo trabajos de carpintería y fontanería, "trabajos auxiliares necesarios para poner en marcha el recinto", y se garantiza el suministro eléctrico con otro contrato específico de cerca de 250.000 euros, para la instalación de todas las redes, "que se tienen que montar año tras año".

Inclusión y accesibilidad

Entretanto, Jordano ha comentado que "todos los autobuses están perfectamente adaptados para todos los perfiles de usuarios, tengan o no discapacidad, y en los taxis hay un 5% de adaptados"; las personas con discapacidad visual tendrán códigos NaviLens en la publicidad de la feria --con información hasta en 39 idiomas--; en la Calle del Potro, en paralelo a la Calle del Infierno, hay suelo podotáctil para personas con discapacidad visual.

Para personas con movilidad reducida sigue habiendo dos zonas de estacionamiento reservadas; las casetas ya tienen superadas las barreras físicas "desde hace tiempo" y "todas tienen que tener un baño adaptado y un tramo de barra adaptado a una silla de ruedas". Además de los aseos adaptados disponibles en las casetas, hay dos más fijos de forma permanente en el recinto, cuatro portátiles practicables a lo largo de la Calle del Guadalquivir, "que necesitan apoyo de alguien para salvar algún escalón u obstáculo", y otro baño para personas ostomizadas. Independientemente, Sadeco instalará cinco aseos adaptados repartidos por todo el recinto.

Los tres trenes neumáticos cuentan con dos plazas para usuarios en silla de ruedas; las personas sordas o con discapacidad auditiva seguirán contando con el servicio de video interprete, el lenguaje de signos, que cuenta con los puestos de la Cruz Roja; este año, como novedad, hay dos sistemas de bucle magnético para las personas que tengan un implante coclear o un audífono --uno en el puesto de Socorro y otro en las taquillas de Aucorsa--.

Para las personas con trastorno del espectro autista se limitará o se eliminará el volumen del hilo musical en la Calle del Infierno el lunes 26 de 16,00 a 21,00 horas y el martes 27 de 16,00 a 21,00 horas, y los niños con algún problema cognitivo que no entienden la mecánica de hacer una cola tienen la posibilidad del pase 'express', con identificación de los padres al sacar el ticket.

Puntos violeta

Y la delegada de Igualdad ha subrayado la apuesta por "una fiesta libre de agresiones sexistas", de modo que "todas las casetas que estén en el recinto del Arenal se comprometen a difundir el material de la campaña que este año se vuelve a repetir aprovechando su consolidación, con el lema 'Diviértete desde el respeto'", por lo que "todas las casetas están obligadas a darle difusión a la campaña".

De igual modo, ha advertido de que "está prohibido poner en marcha campañas publicitarias que cosifiquen el cuerpo del hombre y de la mujer"; se ponen también Puntos Violetas en el recinto "para que los cordobeses se sientan más seguros", este año con 37 casetas que se adhieren, de cara a "dar respuesta a la hora de una agresión sexista", y se van a repartir 9.000 vasos, 10.000 abanicos de papel, 3.000 abanicos de otro estilo y 5.000 pulseras, "todas ellas para sensibilizar", defendiendo "la diversión desde el respeto". En ello participan también los taxis y Aucorsa.

Asimismo, este año habrá zonas videovigiladas en siete puntos y se mantendrá el vallado junto al río Guadalquivir, con el fin de que "el recinto sea seguro frente a las agresiones", ha aseverado Aguilar.

