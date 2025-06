Redacción Andalucía Agencia EFE 05 JUN 2025 - 16:16h.

'Aurora', lanzado por un estudio andaluz, busca que "los jugadores quieran conocer el poemario" del escritor granadino

MálagaUn estudio andaluz ha creado un videojuego inspirado en el famoso escritor Federico García Lorca, en el que se 'reencarnó' Miguel Poveda a través de la música. La intención es "acercar su universo" a los jugadores.

Así lo ha afirmado a EFE Jesús Torres, director general de la empresa Yellow Jacket que ha llevado a cabo el proyecto. "No pretendemos sustituir la lectura, sino que quieran conocer el poemario", ha matizado.

Invitan al usuario a sumergirse en el mundo creativo del granadino. 'Aurora', nombre que le han puesto al videojuego, se centra en su libro 'Poeta en Nueva York', momento en el que dejó atrás el teatro costumbrista y se adentró en la poesía surrealista.

"Un acto de amor, memoria y reivindicación"

La elección de la mencionada obra del escritor se justifica en que es "un momento muy disruptivo en su universo, en 1929". Y ese mismo "salto" es el que querían dar ellos con 'Aurora'.

"Federico fue un poeta incomprendido en un mundo que no sabía entenderlo, su identidad fue silenciada durante décadas y el videojuego pone eso en el centro, porque contar a Lorca sin contar a Federico sería repetir la violencia del silencio", ha explicado Torres.

Ha presentado 'Aurora' en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Está al frente del equipo de 15 personas que ha desarrollado este proyecto durante los últimos 24 meses.

Con Lorca, el director de Yellow Jacket admite que descubrió "el teatro, la poesía y que no solo había una forma de amar". Afrontó este proyecto como "un acto de amor, memoria y reivindicación".

Un poema en cada nivel

Cada nivel del juego "corresponde a un poema del libro y está ambientado en los universos oníricos de cada texto", ha precisado. Por ejemplo, 'Nueva York (Oficina y denuncia)' es "un poema en el que Lorca habla de lo deshumanizado del mundo de la burocracia".

Y en el videojuego se convierte "en un laberinto en el que él intenta conseguir el dinero que le ha enviado su padre desde Granada". El poeta llega a esa ciudad tras el crack bursátil del 29, cuando muchos banqueros arruinados se lanzan al vacío desde sus edificios.

Alude a ese momento con el protagonista "sorteando los sombreros de esos banqueros de forma metafórica", ha apuntado el creador. Además, el miedo a cruzar puentes al que se refiere simbólicamente el poeta en su obra debe ser superado finalmente "cruzando el puente de Brooklyn".

Otra de las tareas del jugador consiste en ayudar a Lorca "a recuperar las 27 teclas de su máquina de escribir para poder usar un nuevo lenguaje simbólico y surrealista", según Torres.

"Acercar su figura a quienes no lo conocen"

Ha añadido que el videojuego, en español e inglés, está también dirigido al mercado iberoamericano, "donde Federico es querido y admirado", y a EEUU, "donde se estudia en sus universidades".

"No sé si tiene el poder de que se lea más a Lorca, pero sí de acercar su figura a quienes todavía no lo conocen", ha asegurado. "A mí, Federico me salvó la vida. Con ocho años, Ian Gibson me regaló, en la Feria del Libro de Granada, una biografía de Lorca", recuerda.

"Y mis padres le dijeron que con mi edad no lo entendería. Gibson les respondió: 'A Federico no hay que entenderlo, hay que quererlo'", ha desvelado Torres.

Ya lo escribió Lorca en su carta a sus padres: "Yo he nacido poeta. Como el que nace cojo o el que nace ciego. Yo he nacido Federico y a Federico no hay quien lo cambie, papá. Dejadme las alas en su sitio, que yo os prometo que en Nueva York volaré bien".

