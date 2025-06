Redacción Andalucía 04 JUN 2025 - 00:00h.

El cartel del XXXVI Concurso Nacional de Cante y Baile de las Minas de Peñarroya-Pueblonuevo, en Córdoba, la lía en las redes al dejar intuir que está realizado con Inteligencia Artificial

CórdobaEl cartel del XXXVI Concurso Nacional de Cante y Baile de las Minas de Peñarroya-Pueblonuevo, en Córdoba, tenía todos los ingredientes para ser icónico: un minero con la garganta abierta de emoción, una bailaora flamenca en plena pose y un fondo que evoca el corazón industrial del Valle del Guadiato. Sin embargo, ha sido un detalle aparentemente menor (la mano de la bailaora, que solo tiene cuatro dedos) el que ha prendido la mecha de la polémica.

La obra, titulada "Tierra que Canta", fue elegida ganadora del concurso convocado por el Ayuntamiento, con un premio de 120 euros y un trofeo. Ahora bien, el debate ha desbordado lo artístico para adentrarse en lo ético y lo tecnológico: el cartel ha sido generado con herramientas de inteligencia artificial (IA), algo que las bases del concurso no prohibían expresamente.

Un fallo visible y un debate latente

El supuesto fallo en la mano de la bailaora no pasó desapercibido y fue lo que permitió a los espectadores intuir rápidamente que la imagen había sido creada con IA, pues este tipo de errores son frecuentes. Las críticas comenzaron a circular especialmente en Facebook, donde algunos vecinos cuestionaron que se premiara una imagen generada por inteligencia artificial en un certamen público financiado con dinero del municipio.

"¿Alguien puede explicarme cómo es posible que un premio que otorga dinero público de nuestro pueblo lo gane una imagen realizada claramente por inteligencia artificial?", dice uno de los comentarios a la publicación del Ayuntamiento en la que se anuncia la obra ganadora. No es el único: "el autor se ha molestado cero en hacer el cartel" o "no se ha molestado ni en reparar desperfectos como los 4 dedos en la mano que está sobre la cabeza de la bailarina".

Entre tanto descontento también se puede leer a quien le apoya: "precioso cartel, muy emotivo, me encanta", "ante todo me gustaría dar la enhorabuena al autor por su obra, he sido concursante en esta edición del cartel y aunque no comparto tu visión del uso de la IA, no estaba expresamente prohibida por lo que es totalmente correcto su uso". El debate está sobre la mesa.

Historia del pueblo

"Este cartel ha sido diseñado para reflejar la unión inseparable entre el pasado minero de Peñarroya-Pueblonuevo y la fuerza expresiva del flamenco", dicen desde el Ayuntamiento en el comunicado que anuncia el cartel ganador del concurso.

La composición muestra a un minero cantaor "representando la voz del trabajo, la memoria y el alma del pueblo" y a una bailaora flamenca, "símbolo de arte, pasión y cultura viva". El fondo rinde homenaje al legado industrial de la ciudad, "con una atmósfera cálida y terrosa que evoca el polvo, el fuego y el esfuerzo diario de generaciones".

Motivos todos ellos que han llevado a esta obra a convertirse en la ganadora del concurso.

