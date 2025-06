Redacción Andalucía 27 JUN 2025 - 12:40h.

Los hechos ocurrieron el 22 de junio y la Guardia Civil detuvo al familiar del paciente acusado de la agresión

Tres trabajadores de una residencia de Huelva, detenidos por malos tratos tras el parte médico de un anciano

Compartir







HuelvaUna médica que acudió el domingo 22 de junio a una casa a prestar un servicio a domicilio fue agredida con un puñetazo. Así lo denunciaron desde CSIF Huelva, ya que los hechos ocurrieron en la localidad de Isla Cristina.

El responsable de Sanidad del sindicato César Cercadillo explicó que el centro de salud del municipio recibió un aviso y se desplazó un equipo de guardia hasta una vivienda. "Tras finalizar la intervención" entre técnico, enfermero y doctora, tuvo lugar la agresión.

"Un familiar" del paciente que ya había sido atendido, "después de intercambiar algunas palabras", se dirigió a la facultativa y le golpeó "en el pecho", según detalló Cercadillo en declaraciones a Europa Press.

Añadió que este tipo de situaciones "ya no se pueden sostener, porque no hay seguridad" cuando los profesionales acuden a dar atención médica a los domicilios. "Están totalmente indefensos y no saben lo que se pueden encontrar al llegar", lamentó.

Detenido por atentado a profesional sanitario

Frente al "aumento de agresiones físicas y verbales", desde el CSIF piden "condenas más contundentes". Además, el responsable sindical cree que, en parte, se debe a la "falta de inversión y de recursos humanos", que provoca que el usuario se vea "con la libertad" de usar la violencia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Este último episodio registrado acabó con el implicado detenido por la Guardia Civil. Una patrulla se movilizó hasta la vivienda tras recibir el aviso para arrestar al individuo por un delito de atentado a profesional sanitario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cercadillo recordó que "en las últimas semanas" también se produjeron otros dos casos de agresiones. Uno en Isla Cristina precisamente y otro en la zona de Matalascañas. Desde el Colegio de Médicos de Huelva han pedido "tolerancia cero" contra estos hechos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Tenemos que cuidar a quienes nos cuidan", apuntan desde la institución colegial, que presta apoyo legal a la facultativa víctima del puñetazo. El día 23 hubo una concentración en las puertas del Centro de Salud isleño para condenar lo sucedido.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.