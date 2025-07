Rocío Amaro 09 JUL 2025 - 07:00h.

Fátima tiene 36 años y acaba de ser diagnosticada de cáncer de mama postparto al estar participando en un programa de donación de leche materna para investigación

Se diagnostican los primeros cuatro casos de cáncer de mama postparto en mujeres del Proyecto andaluz HERA

CórdobaFátima tiene 36 años, es madre primeriza y el pasado mes de febrero su pequeño bebé le salvó la vida. Gracias a él, y a su lactancia, esta joven notó que algo en su pecho no iba bien y ahora está en tratamiento por un cáncer de mama detectado considerado de "postparto". Su historia forma parte del Proyecto HERA, una investigación impulsada por el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) para detectar precozmente tumores a través de muestras de leche materna.

Su caso es uno de los cuatro diagnósticos confirmados tras la primera fase de este proyecto andaluz en el que participan mujeres donantes voluntarias. Cuando a Fátima le hablaron de esta iniciativa en el centro de salud al que llevó a vacunar a su hijo, jamás pensó que sería clave para su futuro: "Me animaron a donar leche y me pareció una buena forma de ayudar”, recuerda.

Poco después de sumarse al programa fue su propio hijo quien activó todas las alertas. “Dándole el pecho, al apartar su mano noté un bulto que pensé que podría ser una calcificación de leche o mastitis… pero no desaparecía”, explica. Y entonces comenzó el periplo.

Un largo proceso hasta lograr un diagnóstico

Las primeras pruebas dieron negativo. “Todo salía bien, pero yo seguía notando que algo no cuadraba. Fue gracias a que la radióloga insistió que se repitió la biopsia. En esa segunda muestra, ya casi sin tejido, encontraron el tumor, cuenta Fátima. El proceso entre el primer aviso y la confirmación del cáncer duró unos cuatro meses.

La noticia le llegó en febrero, apenas unas semanas después de haber perdido a su madre por un cáncer de páncreas: “Fue muy duro, todo se acumuló, el diagnóstico, la operación, dejar la lactancia, el duelo por mi madre”, lamenta.

"Tuvimos que destetar en tiempo récord"

Fátima tenía previsto dar el pecho hasta los dos años, pero tras la operación, todo cambió. “Me dijeron que en dos días me operaban y que tenía que empezar a retirar el pecho. Mi hijo no cogía ni chupete ni biberón. Fue complicado. Me mudé de habitación para que el padre pudiera calmarlo y que no notara mi olor por las noches”, relata.

La situación tampoco era fácil en lo logístico, sin familia cercana en Córdoba, el apoyo de algunos amigos y su marido, militar de carrera, ha sido clave. Ella es profesora y de origen marroquí, aunque se crió en Valladolid. Su hijo, de año y medio, es “el único cordobés de la familia”.

Una alerta para otras madres recientes

Fátima quiere lanzar un mensaje claro: “DDespués del parto todo va muy deprisa, hay muchos cambios, poco sueño… y es fácil no prestar atención a señales como un bulto. Por eso es muy importante que las mamás estén atentas. Detectarlo a tiempo lo cambia todo”.

Ahora solo le quedan tres sesiones de quimio antes de comenzar con la radioterapia y quiere valorar el respaldo del equipo del Proyecto HERA: “Han sido un apoyo increíble. Me han ayudado, resuelto dudas, y acompañado”.

Además, anima a otras mujeres que hayan donado y reciban un diagnóstico como el suyo a que avisen al equipo: “Yo lo hice y fue un alivio. Sentí que estaban ahí para ayudarme”.

Fátima no sabía, cuando se ofreció como voluntaria, que su gesto podría tener tanta trascendencia. “No tenía ni idea de la importancia del proyecto. Ahora, al ver el bien que puede hacer, me siento muy bien por haber sido una pequeña parte de ello”.