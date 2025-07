Rocío Amaro 16 JUL 2025 - 04:00h.

Una pareja joven con dos hijos pequeños, de 3 y 4 años, ha perdido su vivienda y todas sus pertenencias en un incendio que arrasó su casa

En una campaña iniciada por el Ayuntamiento de la localidad, los vecinos han ofrecido desde ropa y muebles hasta mano de obra

MálagaUna familia de Periana, en la comarca de la Axarquía malagueña, se ha quedado sin nada tras un devastador incendio ocurrido el pasado fin de semana que ha calcinado por completo su vivienda. Las llamas consumieron el interior de la casa y con él, no solo los bienes materiales, sino también todos sus recuerdos. No hubo daños personales, pero no han podido salvar nada.

Un matrimonio joven con dos niños pequeños de cuatro y tres años se han visto de repente en la calle y eso ha provocado una inmediata ola de solidaridad en la que vecinos del pueblo y alrededores se han volcado.

Ha sido el Ayuntamiento de la localidad malagueña quien ha iniciado esta campaña de ayuda a través de sus redes sociales: "lo han perdido absolutamente todo: hogar, recuerdos, pertenencias… Necesitan de nuestra solidaridad", dicen desde el consistorio en una publicación en la que incluyen los datos para colaborar con donativos tanto por Bizum como por transferencia bancaria.

Reacción inmediata en Periana, Málaga

Desde el Ayuntamiento recuerdan que cualquier ayuda, por pequeña que sea, es bienvenida: "cada gesto, cada euro cuenta. Esta es una de esas veces donde nuestra ayuda puede marcar una gran diferencia", se puede leer. Entre los mensajes de respuesta a esa publicación se puede leer el de la madre de esta familia que tanto ha perdido: "gracias a todos".

Se llama Sara, regenta un negocio de estética en una localidad cercana, y en sus redes sociales ha compartido una publicación en la que se indican algunos de los enseres que más necesitan en estos momentos: "ropa de niño tallas 3 y 4, ropa de mujer talla L y de hombre en talla M".

La ola de solidaridad vecinal

El llamamiento ha desatado una auténtica oleada de apoyo vecinal. Desde otros pueblos cercanos, como El Borge o Alfarnate, hay personas ofreciendo ropa, muebles, transporte, mano de obra o materiales de construcción. Algunos incluso se han ofrecido para pintar o reconstruir la vivienda de forma voluntaria.

“Esto es una tragedia, pero afortunadamente sin daños personales. El pueblo de Periana es solidario como pocos”, escribía una vecina en redes. “Si necesitan albañiles, electricistas, pintura… que cuenten con nosotros”, decía otra. Ramón, un guardia civil jubilado, ya se ha ofrecido para encargarse del pintado completo de la casa. Zahra, una vecina marroquí, ha movilizado a su comunidad para organizar recogidas de ropa y enseres básicos.

Desde los comentarios también se han alzado voces que reclaman mejoras estructurales, como el retorno de un retén de bomberos a Periana para prevenir futuros incidentes. “¿Tenemos que esperar a que muera alguien para que vuelvan los bomberos a la Alta Axarquía?”, se preguntaban algunos vecinos.

Una respuesta ciudadana que demuestra que en los momentos más difíciles, la solidaridad vecinal se convierte en uno de los mejores refugios.

