La triatleta, en el momento del ataque del tiburón, llevaba en un tobillo un dispositivo electromagnético para disuadir a los escualos

Los restos del cuerpo de Erica Fox, de 55 años, han sido hallados una semana después de desaparecer mientras nadaba junto a su esposo

Compartir







Restos del cuerpo de la triatleta Erica Fox, de 55 años, han sido recuperados frente a la costa de Santa Cruz, California, una semana después de que desapareciera durante una sesión de natación a mar abierto, según ha publicado medios locales. El cadáver presentaba señales de haber sido mordido por un tiburón.

Los restos de la mujer, que llevaba puesto su traje de neopreno negro, han sido encontrados, este sábado al sur de Davenport Beach, a unos 40 kilómetros del lugar donde su marido la vio por última vez, cuando nadaba junto a ella en el océano P,cífico.

Su esposo, Jean-Francis Vanreusel, alertó el 21 de diciembre, que nadaba junto a Erika Fox y otros 13 integrantes de un club local de natación en aguas abiertas cuando un tiburón la atacó. El hombre ha asegurado que se encontraba a unos 100 metros detrás de ella en el momento del ataque del escualo.

Erika Fox llevaba en un tobillo un dispositivo para disuadir a los tiburones

Algunos testigos aseguraron que vieron al tiburón emerger con un cuerpo humano antes de sumergirse nuevamente, según ha publicado ABC News en una información confirmada por un funcionario de la Guardia Costera.

PUEDE INTERESARTE El vídeo del ataque mortal de un tiburón de gran tamaño a un surfista de 57 años en una playa de Sídney, Australia

Vanreusel ha contado, además, que su esposa llevaba un dispositivo de disuasión para tiburones en el tobillo, un accesorio electromagnético diseñado supuestamente para reducir el riesgo de ataques.