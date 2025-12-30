La propuesta pasa por que los agraciados cedan una parte de su premio, algo que no todos están dispuestos a hacer

LeónContinúa el conflicto en Villamanín, en la provincia de León, tras el conflicto por las participaciones del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 premiadas con el Gordo. Faltan cerca de cuatro millones de euros debido a un exceso de participaciones vendidas, una situación que mantiene al municipio dividido y sin una solución definitiva a la vista. Aunque las negociaciones entre los vecinos siguen abiertas, el acuerdo alcanzado de forma verbal pende de un hilo.

La reunión celebrada en las últimas horas no ha logrado cerrar un pacto que devuelva la calma al pueblo. Las partes reconocen que el entendimiento alcanzado hasta ahora es frágil y fruto de una asamblea especialmente tensa. La propuesta pasa por que los agraciados cedan una parte de su premio —6.500 euros de los 65.000 que corresponden a cada participación— para compensar el dinero que falta. Una cesión que muchos aceptan como un mal menor, pero que otros rechazan por completo.

Un pequeño grupo considera la quita "injusta"

Mientras una parte de los vecinos asegura que renunciar a esa cantidad merece la pena para recuperar la tranquilidad y poder convivir sin enfrentamientos, un pequeño grupo considera la quita injusta y la califica directamente de robo. Esta falta de consenso amenaza con trasladar el conflicto a los tribunales si no se alcanza un acuerdo definitivo en los próximos días.

Entre los afectados, la incertidumbre se alarga. Algunos han recorrido cientos de kilómetros con la esperanza de que se cierre una solución que permita repartir el premio y poner fin a la tensión social. “Perder un 10 para ganar un 90”, resumen quienes defienden el pacto como única vía posible para evitar un proceso judicial largo y costoso.

En Villamanín, el deseo mayoritario es que el acuerdo definitivo llegue cuanto antes y permita devolver la paz social a un pueblo que, de momento, sigue dividido por la fortuna del Gordo de Navidad.