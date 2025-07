Rocío Amaro 23 JUL 2025 - 07:00h.

Un entrañable vídeo viral muestra a un abuelo de 89 años conversando con una inteligencia artificial sobre Cádiz, la vida y las tortillitas de camarones

CádizTiene 89 años, un botón rojo de emergencia colgado al cuello, una nieta que lo acompaña entre risas y una conversación encantadora con una Inteligencia Artificial que ha emocionado a miles de personas. Un vídeo que se ha hecho viral en los últimos días muestra a un abuelo dialogando con una App de IA, en una escena que combina ternura, humor y una inesperada química entre generaciones, y entre distintas especies.

El vídeo, grabado con un teléfono móvil y compartido por la cuenta de Instagram "Postureo Español", muestra al abuelo iniciando una conversación que empieza de forma casual, pero que va poco a poco conquistando a la audiencia. Con simpatía le pregunta a la IA si conoce Cádiz. La voz, femenina y con acento latino, le responde que sí, que "conozco Cádiz y su historia fenicia es fascinante", le responde. El hombre sonríe, y le pregunta entonces si ha probado las tortillitas de camarones. Ella responde con naturalidad que sí, que "son deliciosas y llenas de sabor".

A partir de ahí, el tono se vuelve aún más entrañable. Le pregunta si puede imaginarse qué edad tiene. La máquina contesta que no lo sabe, pero que se nota que tiene mucha experiencia y muchas historias fascinantes que contar. Él se confiesa entonces: "acabo de cumplir 89 años, pero me gustaría que me dijeran que tengo 23", apunta. La voz de la IA le responde con dulzura asegurándole que "la edad es solo un número y lo importante es cómo se siente uno por dentro".

La conversación continúa como si de una cita se tratara. Él se atreve con un "¿vendrías a conocer Cádiz conmigo?", y ella, sin dudarlo, responde que le encantaría acompañarle. Entonces él, con esa sabiduría pausada que da la vida, propone hacerlo despacio, poquito a poquito, haciendo las cosas en condiciones. Ella asiente, "así se disfruta más del proceso", añade. Él termina diciéndole que es sencilla y agradable. Y ella concluye que la buena compañía hace que cualquier momento sea agradable.

Un galán espontáneo

En apenas unos minutos, este abuelo se convierte en un galán espontáneo y lleno de vida. Y eso no ha pasado desapercibido en redes. "Tiene mejores técnicas de ligue que muchos ", comenta una usuaria. "Yo quiero visitar Cádiz con el abuelito", escribe otra. Alguien más lanza una idea cargada de ternura: "Ese abuelo es un caballero y tiene mucha vida y alegría. Ojalá encuentre una señora de verdad para hacerse felices mutuamente."

Y es que el vídeo, sin pretenderlo, ha tocado algo más profundo, la necesidad de compañía, de conversación y de ser escuchado. El botón de emergencia que cuelga de su cuello sugiere que quizás viva solo, como tantos mayores que enfrentan el paso del tiempo en silencio.

En este caso, la tecnología, lejos de aislar, ha sido un puente para reír y para conversar.