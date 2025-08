El consistorio ha usado la ironía para viralizar su denuncia por un "acto incívico" acometido justo en el mural de entrada al pueblo malagueño

“Fátima, si estás leyendo esto, esperamos que al menos digas que sí…", escriben, detallando con ironía qué hacer si la respuesta es "no"

AlmayateEl Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a través de un tono irónico que no ha dejado indiferente a nadie, ha logrado viralizar a través de las redes sociales su denuncia por el “acto incívico” de un grafitero en el mural de entrada a Almayate, localidad que depende administrativamente del municipio malagueño.

Concretamente, sobre su fondo blanco y justo encima de las letras ‘Almayate’, el responsable de este acto decidió imprimir su declaración de amor: “Fátima, te amo”; un mensaje que acompañó además de dos corazones, uno al principio y otro al final de la frase.

El mensaje del Ayuntamiento de Vélez-Málaga por la pintada en el mural de Almayate

Como cabía esperar, ese mensaje, situado justo a la entrada del pueblo para darle todavía más visibilidad, no ha tardado en llegar a los ojos de las autoridades, además de presumiblemente a la destinataria. Y si no ha sido así, sin duda lo acabará siendo ante la difusión que le ha dado el Ayuntamiento, quien encabezaba su mensaje de réplica a esta pintada con un: “Fátima, nosotros también te amamos… pero así no”.

“Esta mañana nos hemos encontrado esta declaración de amor en el mural de entrada a Almayate. Una frase preciosa, pero el sitio elegido, no tanto”, expresaban desde el Ayuntamiento, dejando claro que este tipo de declaraciones no se deben hacer así.

“El amor es un sentimiento que embellece el alma… pero esto ha afeado nuestro pueblo, ha supuesto un acto incívico y, además, nos costará dinero de todos restaurar este espacio. Nos encanta que la gente se quiera, pero declararse amor, no puede significar nunca ensuciar”, señalaban, anunciando la inminente retirada de la pintada.

“En breve, nuestro equipo de limpieza trabajará para devolver a este precioso rincón a la entrada de Almayate su estado original, y confiamos en que esta no vuelva a ser la manera de expresar sentimientos”, añadían, justo antes de volver a la ironía.

“Fátima, si estás leyendo esto, esperamos que al menos digas que sí… Y si decides decirle que no, mándanos el número del autor y le pasamos la factura”, agregaba el Ayuntamiento en Vélez-Málaga a su mensaje, que concluía con un “aviso a los románticos”: “Flores, cartas, canciones, pancartas… ¡lo que quieras! Pero no pintes nuestros espacios públicos”.