Iván Sevilla 07 AGO 2025 - 12:36h.

El médano del Asperillo es un sistema de dunas fósiles ubicado en espacio natural protegido

"Estas cavidades pueden desplomarse en segundos y atrapar a quienes se encuentran dentro", advierte la Policía

Compartir







HuelvaExcavar en lugares como un acantilado dunar de Doñana "puede ser extremadamente peligroso", como advierte la Policía Local de Almonte (Huelva). Hace unos días grabaron a un grupo allí.

Un testigo, desde la Playa del Asperillo, captó con su móvil el 4 de agosto la acción de "unos menores excavando en el médano". Alertó a las autoridades porque la chiquillada podía acabar muy mal.

PUEDE INTERESARTE Las montañas como destino turístico: La cara b de esta masificación que pone en peligro los ecosistemas y la vida de los inexpertos

Lo explican perfectamente los agentes del municipio almonteño, que se desplazaron en una patrulla hasta el espacio natural protegido: "Estas cavidades pueden desplomarse en segundos".

Con mayor probabilidad si se retiran de forma manual esos sedimentos allí depositados, como estaban haciendo los cuatro bañistas. De haberse producido esa situación, habrían quedado atrapados, "con riesgo real para la vida".

"No excaven hoyos profundos ni en zonas con pendiente"

La Policía Local no pudo advertir directamente a esos chicos porque "abandonaron el sitio" al ver la llegada de los efectivos. Pero sí piden "máxima precaución a familias y bañistas" que van a esa zona costera.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"No permitas que los menores excaven hoyos profundos" ni tampoco "en zonas con pendiente como en este caso, en el médano", solicitan. El objetivo prioritario es "prevenir accidentes".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En redes sociales, numerosos usuarios han reaccionado a estos hechos. "Además de ser peligroso, es un acto vandálico hacia nuestro patrimonio, ya que es un Monumento Natural", recuerda Fernando.

Acantilado dunar más alto de Europa

No se equivoca, ya que ese entorno se ubica dentro del Parque Natural de Doñana. Destaca por ser el acantilado dunar más alto de Europa, según apunta la Junta de Andalucía en su página web.

Hablamos de un sistema de dunas fósiles que recorren 12 hectáreas en el litoral onubense, entre las poblaciones de Matalascañas y Mazagón. Está formado por sedimentación de arenas de origen eólico y aluvial, sobre todo.

Aunque también allí se quedaron otros materiales y materia orgánica, en distintas capas a lo largo del tiempo, para que finalmente se elevasen a más de 100 metros del suelo.

El espacio ofrece a la vista diferentes tonalidades de naranjas, blancos, ocres y negros que lo convierten en un paisaje muy singular en España. Sin casi vegetación, en su parte superior sí que hay algunas plantas.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.